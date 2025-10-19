Массовое ДТП в Ленинском: водителю стало плохо, и он случайно на скорости сбил шесть человек

В общей сложности различные травмы получили девять человек. Остальные пострадавшие находились в машине.

Подробности аварии очевидцы рассказали в соцсетях:

«Мы ехали и встретили друзей на чёрной машине, встали на обочине с аварийками. Из чёрной машины вышли молодые парни, и все пошли разговаривать перед ней. Разговаривали 15–20 минут, и через это время на большой скорости „Ларгус“ сбил людей. Они все отлетели, и он въехал в чёрную машину, а та, откатившись назад, догнала третью машину, где сидели ещё двое».

По его словам, в результате аварии шестеро человек получили тяжелые травмы, еще двое— легкие ушибы.

Напомним, ДТП произошло сегодня ночью на улице Центральной в пос. Ленинский. Согласно данным тульской ГАИ, авария произошла 18 октября в 23:50.

49-летний водитель «Лада Ларгус» сбил молодых людей. Им 25, 23, 18, 17, 16 и 15 лет. После врезался в стоящие на обочине два «ВАЗ 2115».

Причина случившегося — внезапное ухудшение состояния здоровья водителя «Ларгуса». В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина был трезв.

В результате ДТП различные травмы получили водитель автомобиля «Лада» и пешеходы, доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.