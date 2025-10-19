  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Место, которое дарит надежду: как в Туле людям помогают с инвалидностью жить полноценной жизнью - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  5. Место, которое дарит надежду: как в Туле людям помогают с инвалидностью жить полноценной жизнью - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
  6. Место, которое дарит надежду: как в Туле людям помогают с инвалидностью жить полноценной жизнью - Новости Тулы и области – Фотогалерея, фото 1 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Массовое ДТП в Ленинском: водителю стало плохо, и он случайно на скорости сбил шесть человек

Массовое ДТП в Ленинском: водителю стало плохо, и он случайно на скорости сбил шесть человек

В общей сложности различные травмы получили девять человек. Остальные пострадавшие находились в машине.

Подробности аварии очевидцы рассказали в соцсетях:

«Мы ехали и встретили друзей на чёрной машине, встали на обочине с аварийками. Из чёрной машины вышли молодые парни, и все пошли разговаривать перед ней. Разговаривали 15–20 минут, и через это время на большой скорости „Ларгус“ сбил людей. Они все отлетели, и он въехал в чёрную машину, а та, откатившись назад, догнала третью машину, где сидели ещё двое».

По его словам, в результате аварии шестеро человек получили тяжелые травмы, еще двое— легкие ушибы.

Напомним, ДТП произошло сегодня ночью на улице Центральной в пос. Ленинский. Согласно данным тульской ГАИ, авария произошла 18 октября в 23:50.

49-летний водитель «Лада Ларгус» сбил молодых людей. Им 25, 23, 18, 17, 16 и 15 лет. После врезался в стоящие на обочине два «ВАЗ 2115».

Причина случившегося — внезапное ухудшение состояния здоровья водителя «Ларгуса». В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина был трезв.

В результате ДТП различные травмы получили водитель автомобиля «Лада» и пешеходы, доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 11:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПсбил пешеходов
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
сегодня, в 16:17, 84 1738 0
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
Жизнь Тулы и области
Погода 20 октября: в Туле дождливо и до +9 °С
сегодня, в 07:00, 94 1189 4
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
Жизнь Тулы и области
На склад WIldberries в Алексин привезли опасные консервы из печени трески
сегодня, в 10:16, 32 2722 6
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
Мир
В Госдуме хотят признать питбайки полноценным транспортным средством
сегодня, в 12:03, 27 809 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области пропал 16-летний подросток
В Тульской области пропал 16-летний подросток
Туляк: «Почему нельзя сразу дать нормальное отопление? Мы каждый год сталкиваемся с одной и той же проблемой»
Туляк: «Почему нельзя сразу дать нормальное отопление? Мы каждый год сталкиваемся с одной и той же проблемой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.