  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Советской встретили невозмутимого водителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Советской встретили невозмутимого водителя

На ул. Советской встретили невозмутимого водителя

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Советской в Туле. На записи видно, как водитель Toyota остановился в средней полосе и включил левый поворотник. Ему моргали фарами, но это не дало никакого результата.

«Поворот с ул. Советской на ул. Мосина, направление из центра. Встала вторым рядом, и ей по барабану», — сообщила автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Металлургов водитель непринужденно повернул на встречку
Дежурная часть
На ул. Металлургов водитель непринужденно повернул на встречку
сегодня, в 17:37, 2 469 1
В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости
Дежурная часть
В Туле водитель обвинил игрока «Арсенала» в нарушении ПДД и грубости
вчера, в 20:10, 25 2970 4
В Туле водитель Mitsubishi Lancer «отличился» манерой вождения
Дежурная часть
В Туле водитель Mitsubishi Lancer «отличился» манерой вождения
вчера, в 16:12, 10 1045 0
На пр. Ленина встретили наглый автобус
Дежурная часть
На пр. Ленина встретили наглый автобус
14 октября, в 22:24, 6 1587 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях
Дежурная часть
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях
сегодня, в 11:26, 47 2426 3
Протухшие товары: продавцы на Ozon пожаловались на новое правило возврата
Жизнь Тулы и области
Протухшие товары: продавцы на Ozon пожаловались на новое правило возврата
сегодня, в 17:20, 36 1432 0
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Жизнь Тулы и области
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
сегодня, в 16:56, 34 1057 -3
Ушла эпоха: в Чернском районе вывозят экспонаты автомузея под открытым небом
Жизнь Тулы и области
Ушла эпоха: в Чернском районе вывозят экспонаты автомузея под открытым небом
сегодня, в 15:03, 30 2176 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения
Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения
На площади Ленина 18 октября начнут монтировать Губернский каток
На площади Ленина 18 октября начнут монтировать Губернский каток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.