Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения

Согласно этому документу, территория региона будет разделена на 55 зон экстренного оповещения. В них войдут населенные пункты, подверженные рискам паводков и затоплений, а также химического заражения и природных пожаров.
После принятия постановления министерство региональной безопасности будет обязано организовать в этих зонах автоматическое экстренное оповещение населения об опасностях военного времени и ЧС. Постановление вступит в силу со дня подписания.
Городской округ город Тула:
- город Тула
- деревня Мерлиновка
- деревня Берники
- деревня Нижние Присады
- деревня Прилепские Выселки
Киреевский муниципальный район Тульской области
- село Дедилово
Городской округ город Алексин Тульской области
- город Алексин
Белевский муниципальный район Тульской области
- деревня Фатьяново
- деревня Болтенки
- село Жуково
- деревня Береговая
- деревня Кураково
- город Белевсело Сныхово
- село Николо-Гастунь
- деревня Иваново
- деревня Теремцы
- деревня Самолково
- поселок Сестринские Дворики
- деревня Кондратово
- село Ментелово
- деревня Михнева
- деревня Бедреницы
- деревня Семьюново
- деревня Рука
Суворовский муниципальный район Тульской области
- село Машковичи
- деревня Болото
- деревня Варушицы
- деревня Горки
- деревня Новая Слободка
- деревня Крюковка
- деревня Вереть
- есело Кипеть
- село Жеремино
- поселок Матюхино
- деревня Косолапово
- город Чекалин
- село Мишнево
- село Рождествено
- деревня Бутырки
- деревня Булычи
Заокский муниципальный район Тульской области
- поселок Ланьшино
Кимовский муниципальный район Тульской области
- деревня Милославщино
- село Куликовка
- поселок Епифань
- село Муравлянка
- деревня Мызовка
- село Монастырщино
- деревня Устье
Куркинский муниципальный округ Тульской области
- деревня Попова Слобода
- деревня Курцы
- деревня Подмоклое
- село Екатерининское
- деревня Кресты
- поселок Грибоедово
- деревня Пашково
Узловский муниципальный район Тульской области
- село Люторичи
- деревня Бестужево
- деревня Федоровка
Воловский муниципальный округ Тульской области
- село Покровское
- село Ниженка
- деревня Юдинка
- деревня Солодилово
- деревня Костомаровка
- деревня Теряевка
- деревня Баташовка
- деревня Игнатьевка
- деревня Жидкое
- деревня Горсткино
- деревня Кручь
- деревня Бутырки
- деревня Лебяжье
- деревня Письменка
- село Рождествено
- деревня Баскаково
- поселок Казачка
- деревня Заречье
- деревня Панарино
Ефремовский муниципальный округ Тульской области
- город Ефремов
- село Вязово
- село Шилово
- село Ступино
- село Хомяково
- деревня Малая Сухотинка
- деревня Большая Сухотинка
- поселок Калининский
- село Слободское
- село Круглое
- село Козье
- деревня Кытино
- деревня Сухая Меча
- деревня Круглое
- село Пожилино
- деревня Заречье
- поселок Красивый
- село Благодать
- деревня Большая Корчажка
- деревня Береговские Выселки
- деревня Пожилинские Выселки 2-е
- деревня Каланчиновка
- деревня Чернятино
- село Новокрасивое
- деревня Иноземка
- деревня Покровка
- деревня Воронское
- деревня Ишутино
- село Мечнянка
- деревня Алексеевка
- деревня Копыловка
- деревня Чаплино
- деревня Сторожевое
- деревня Никольское
- деревня Новое Глотово
- деревня Пушкари
- деревня Прилепы
- деревня Шкилевка
- поселок Быстри
Каменский муниципальный район Тульской области
- деревня Ереминка
- село Кадное
- деревня Яблонево
- село Верхний Изрог
- деревня Ознобищено
- деревня Нижний Изрог
Тепло-Огаревский муниципальный район Тульской области
- деревня Березовка
- деревня Арсеньево
- деревня Борисовка
- деревня Васильчиково
- деревня Коноплино
- деревня Качан
- деревня Зареченка
- поселок Ивановские Выселки
- село Большое Огарево
Щекинский муниципальный район Тульской области
- деревня Орлово
- село Никольское
Одоевский муниципальный район Тульской области
- село Болотское
- деревня Слободка
- село Павловское
- деревня Денисово
Дубенский муниципальный округ Тульской области
- деревня Старое Берковое
- поселок Лесной
- село Лужное
- поселок Дубна
Плавский муниципальный округ Тульской области
- поселок Пристанционный
- деревня Косая Губа
Ясногорский муниципальный район Тульской области
- деревня Григорьевское
Арсеньевский муниципальный округ Тульской области
- поселок Красноселье
- деревня Миново
- поселок Центральный
- село Манаенки
- поселок Октябрьский
- поселок Буревестник
- село Мокрое
- деревня Рахлеево
- деревня Боброво
Богородицкий муниципальный округ Тульской области
- микрорайон Жданковский
- микрорайон Коптевский
- Западная часть города Богородицка (в границах бывшего микрорайона Южный)
- село Ломовка
- село Кузовка
- деревня Моховое
- деревня Балахна
- деревня Жданка
- деревня Упертовка
- деревня Романцево
- хутор Шахтерский
- село Богдановка
- деревня Селезневка
- деревня Владимировка
- село Бахметьево
- деревня Мшищи
- деревня Щегловка
- деревня Горки
- деревня Кобылинка
Веневский муниципальный округ Тульской области
- село Хавки
- деревня Пригори
- деревня Гурьево
- посёлок Засечный
- посёлок Осетровское Лесничество
- деревня Михайловка
- деревня Барсуки
- деревня Каменка
- деревня Чусово
- деревня Афанасьево
- село Оленьково
- посёлок Октябрьский
- деревня Арсеньево
- деревня Карники
- деревня Крюково
Городской округ город Донской Тульской области
- город Донской (микрорайон Задонье)
Городской округ город Новомосковск Тульской области
- деревня Акульшино
- деревня Богдановка
- деревня Березовка
- деревня Васильевка
- деревня Грицово
- станция Грицово
- село Гремячее
- деревня Знаменка
- деревня Иваньково
- село Ильинка-1
- деревня Ключевка
- деревня Красное Гремячево
- деревня Кресты
- деревня Любовка
- посёлок Машок
- деревня Маклец
- посёлок Малиновский
- деревня Новая Деревня
- деревня Новая Яковлевка
- село Осаново
- деревня Прохоровка
- деревня Прудки
- деревня Пашково
- посёлок Первомайский
- деревня Пушкари
- деревня Рига-Васильевка
- деревня Старая Уваровка
- деревня Сторожевое
- деревня Савино
- деревня Симаково
- деревня Тихоновка
- деревня Урусово
- деревня Плоское
- село Шилово
- деревня Яцкое
- деревня Ясенок-Выселки
- деревня Ясенок-Подлубное
Чернский муниципальный район Тульской области
- посёлок Липицы
- деревня Молчаново Левое
- посёлок Красный Путь
- деревня Соловьевка
- деревня Кожинка
- деревня Липицы Зыбино
- посёлок М. Горького
- посёлок Подгорный
- посёлок Спартак
- посёлок Степной
- деревня Кресты
- посёлок Майский
- деревня Вельеникольское
- посёлок Скуратовский
- село Большое Скуратово
- посёлок Скуратовский
- село Полтево
- посёлок Жизнь
- посёлок Каменный Холм
- деревня Долматово
- деревня Филатьево
