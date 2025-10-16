  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения

Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения

Правительство Тульской области подготовило проект постановления о создании системы экстренного оповещения населения.

Согласно этому документу, территория региона будет разделена на 55 зон экстренного оповещения. В них войдут населенные пункты, подверженные рискам паводков и затоплений, а также химического заражения и природных пожаров.

После принятия постановления министерство региональной безопасности будет обязано организовать в этих зонах автоматическое экстренное оповещение населения об опасностях военного времени и ЧС. Постановление вступит в силу со дня подписания.

Территории, подверженные риску возможного паводкового затопления

 

Городской округ город Тула:

  • город Тула
  • деревня Мерлиновка
  • деревня Берники
  • деревня Нижние Присады
  • деревня Прилепские Выселки

Киреевский муниципальный район Тульской области

  • село Дедилово

Городской округ город Алексин Тульской области

  • город Алексин

Белевский муниципальный район Тульской области

  • деревня Фатьяново
  • деревня Болтенки
  • село Жуково
  • деревня Береговая
  • деревня Кураково
  • город Белевсело Сныхово
  • село Николо-Гастунь
  • деревня Иваново
  • деревня Теремцы
  • деревня Самолково
  • поселок Сестринские Дворики
  • деревня Кондратово
  • село Ментелово
  • деревня Михнева
  • деревня Бедреницы
  • деревня Семьюново
  • деревня Рука

Суворовский муниципальный район Тульской области

  • село Машковичи
  • деревня Болото
  • деревня Варушицы
  • деревня Горки
  • деревня Новая Слободка
  • деревня Крюковка
  • деревня Вереть
  • есело Кипеть
  • село Жеремино
  • поселок Матюхино
  • деревня Косолапово
  • город Чекалин
  • село Мишнево
  • село Рождествено
  • деревня Бутырки
  • деревня Булычи

Заокский муниципальный район Тульской области

  • поселок Ланьшино

Кимовский муниципальный район Тульской области

  • деревня Милославщино
  • село Куликовка
  • поселок Епифань
  • село Муравлянка
  • деревня Мызовка
  • село Монастырщино
  • деревня Устье

Куркинский муниципальный округ Тульской области

  • деревня Попова Слобода
  • деревня Курцы
  • деревня Подмоклое
  • село Екатерининское
  • деревня Кресты
  • поселок Грибоедово
  • деревня Пашково

Узловский муниципальный район Тульской области

  • село Люторичи
  • деревня Бестужево
  • деревня Федоровка

Воловский муниципальный округ Тульской области

  • село Покровское
  • село Ниженка
  • деревня Юдинка
  • деревня Солодилово
  • деревня Костомаровка
  • деревня Теряевка
  • деревня Баташовка
  • деревня Игнатьевка
  • деревня Жидкое
  • деревня Горсткино
  • деревня Кручь
  • деревня Бутырки
  • деревня Лебяжье
  • деревня Письменка
  • село Рождествено
  • деревня Баскаково
  • поселок Казачка
  • деревня Заречье
  • деревня Панарино

Ефремовский муниципальный округ Тульской области

  • город Ефремов
  • село Вязово
  • село Шилово
  • село Ступино
  • село Хомяково
  • деревня Малая Сухотинка
  • деревня Большая Сухотинка
  • поселок Калининский
  • село Слободское
  • село Круглое
  • село Козье
  • деревня Кытино
  • деревня Сухая Меча
  • деревня Круглое
  • село Пожилино
  • деревня Заречье
  • поселок Красивый
  • село Благодать
  • деревня Большая Корчажка
  • деревня Береговские Выселки
  • деревня Пожилинские Выселки 2-е
  • деревня Каланчиновка
  • деревня Чернятино
  • село Новокрасивое
  • деревня Иноземка
  • деревня Покровка
  • деревня Воронское
  • деревня Ишутино
  • село Мечнянка
  • деревня Алексеевка
  • деревня Копыловка
  • деревня Чаплино
  • деревня Сторожевое
  • деревня Никольское
  • деревня Новое Глотово
  • деревня Пушкари
  • деревня Прилепы
  • деревня Шкилевка
  • поселок Быстри

Каменский муниципальный район Тульской области

  • деревня Ереминка
  • село Кадное
  • деревня Яблонево
  • село Верхний Изрог
  • деревня Ознобищено
  • деревня Нижний Изрог

Тепло-Огаревский муниципальный район Тульской области

  • деревня Березовка
  • деревня Арсеньево
  • деревня Борисовка
  • деревня Васильчиково
  • деревня Коноплино
  • деревня Качан
  • деревня Зареченка
  • поселок Ивановские Выселки
  • село Большое Огарево

Щекинский муниципальный район Тульской области

  • деревня Орлово
  • село Никольское

Одоевский муниципальный район Тульской области

  • село Болотское
  • деревня Слободка
  • село Павловское
  • деревня Денисово

Дубенский муниципальный округ Тульской области

  • деревня Старое Берковое
  • поселок Лесной
  • село Лужное
  • поселок Дубна

Плавский муниципальный округ Тульской области

  • поселок Пристанционный
  • деревня Косая Губа

Ясногорский муниципальный район Тульской области

  • деревня Григорьевское
Территории, подверженные риску возможных природных пожаров:

Городской округ город Тула

  • село Обидимо
  • деревня Фроловка
  • поселок Призаводской Рудник
  • поселок Шахта Рвы
  • деревня Варфоломеево
  • село Архангельское
  • деревня Ивановка
  • деревня Гремячево
  • село Зайцево
  • деревня Натальинка
  • село Барыково
  • деревня Верхнее Елькино
  • деревня Березовка
  • деревня Пиваловка
  • деревня Барыково
  • деревня Малая Еловая
  • деревня Георгиевское
  • деревня Марьино
  • деревня Пещерово
  • деревня Морозовка
  • деревня Балабаевка
  • деревня Варваровка
  • деревня Гостеевка
  • деревня Зимаровка
  • поселок Прилепы
  • деревня Волоть
  • село Ионино
  • деревня Малахово
  • село Слободка
  • деревня Бежка
  • деревня Казачий Хутор
  • деревня Новая Знаменка
  • поселок Придорожный
  • деревня Мерлиновка
  • деревня Нижнее Елькино
  • деревня Рыдомо

Городской округ город Алексин Тульской области

  • село Богучарово
  • деревня Айдарово
  • деревня Красное
  • деревня Сотино
  • деревня Плоское
  • деревня Щукино
  • село Боженино
  • деревня Березовка
  • деревня Колюпаново
  • село Большое Панское
  • деревня Шопино
  • деревня Зайцево
  • село Пушкино
  • деревня Павлово
  • поселок Колосово
  • деревня Белолипки
  • деревня Мазалки
  • деревня Замарино
  • деревня Занинка
  • поселок Приволье
  • деревня Сукромна
  • деревня Морозово
  • деревня Сычево
  • деревня Лужки
  • деревня Мякинино
  • деревня Слободка

Арсеньевский муниципальный округ Тульской области

  • поселок Красноселье
  • деревня Миново
  • поселок Центральный
  • село Манаенки
  • поселок Октябрьский
  • поселок Буревестник
  • село Мокрое
  • деревня Рахлеево
  • деревня Боброво

Белевский муниципальный округ Тульской области

  • деревня Ганьшино
  • деревня Боровна
  • деревня Жабынь
  • посёлок Хрящ
  • деревня Долбино
  • деревня Ишутено
  • деревня Кузнецово
  • посёлок Кузнецовский
  • деревня Каменка
  • деревня Мощены
  • село Николо-Гастунь
  • посёлок Пахинские выселки
  • посёлок Ровно
  • деревня Сенюхино
  • деревня Фатьяново
  • деревня Ходыкино
  • село Жуково
  • деревня Ламоново
  • село Мишенское
  • деревня Фединское
  • деревня Кализна
  • деревня Таратухино
  • посёлок Белевское Лесничество
  • деревня Богданово
  • село Болото
  • деревня Горбуново
  • деревня Кожурово
  • деревня Кураково
  • деревня Многополье
  • деревня Рождественка
  • посёлок Сестрики
  • деревня Стрешнево
  • село Темрянь
  • деревня Володьково
  • деревня Георгиевка

Богородицкий муниципальный округ Тульской области

  • микрорайон Жданковский
  • микрорайон Коптевский
  • Западная часть города Богородицка (в границах бывшего микрорайона Южный)
  • село Ломовка
  • село Кузовка
  • деревня Моховое
  • деревня Балахна
  • деревня Жданка
  • деревня Упертовка
  • деревня Романцево
  • хутор Шахтерский
  • село Богдановка
  • деревня Селезневка
  • деревня Владимировка
  • село Бахметьево
  • деревня Мшищи
  • деревня Щегловка
  • деревня Горки
  • деревня Кобылинка

Веневский муниципальный округ Тульской области

  • село Хавки
  • деревня Пригори
  • деревня Гурьево
  • посёлок Засечный
  • посёлок Осетровское Лесничество
  • деревня Михайловка
  • деревня Барсуки
  • деревня Каменка
  • деревня Чусово
  • деревня Афанасьево
  • село Оленьково
  • посёлок Октябрьский
  • деревня Арсеньево
  • деревня Карники
  • деревня Крюково

Воловский муниципальный округ Тульской области

  • деревня Свистовка
  • село Борятино
  • деревня Лядовка
  • деревня Дадановка
  • деревня Заречье
  • деревня Сысоевка
  • деревня Дубровка
  • деревня Юдинка
  • деревня Красавка
  • деревня Кручь
  • деревня Баскаково
  • деревня Красный Холм
  • село Новгородское
  • село Осиново
  • деревня Панарино
  • деревня Становая
  • деревня Турдей
  • село Волово
  • село Истленьево
  • село Верхоупье

Городской округ город Донской Тульской области

  • город Донской (микрорайон Задонье)

Дубенский муниципальный округ Тульской области

  • село Опочня
  • село Лужное
  • посёлок Гвардейский
  • посёлок Поречье
  • деревня Бабошино
  • село Новое Павшино
  • деревня Лобжа
  • деревня Надеждино
  • село Протасово
  • деревня Головино

Ефремовский муниципальный округ Тульской области

  • село Тормасово
  • село Новокрасивое
  • село Благодать
  • деревня Сретенка
  • посёлок Совхозный
  • село Павлов Хутор
  • посёлок Мирный
  • деревня Малая Хмелевая
  • деревня Круглое
  • деревня Мордовка
  • посёлок Успенский
  • деревня Голубочки

Заокский муниципальный район Тульской области

  • деревня Тетерево
  • посёлок Сосновый
  • деревня Антоновка
  • деревня Горки
  • село Бехово
  • посёлок Ланьшинский
  • деревня Митино
  • деревня Татарские Хутора
  • деревня Терехово
  • посёлок Шеверняево
  • деревня Кортнево
  • деревня Горохово
  • деревня Молчаново
  • деревня Давыдовское
  • деревня Богородское
  • деревня Пахомово
  • деревня Щепотьево
  • деревня Дворяниново
  • село Ивановское
  • село Турино

Кимовский муниципальный район Тульской области

  • деревня Новоселки
  • село Иваньково
  • деревня Зубовка
  • деревня Урусово
  • деревня Апарки
  • посёлок Апарки
  • деревня Ренево
  • деревня Румянцево
  • деревня Самочевка
  • деревня Гранки
  • деревня Кашено
  • посёлок Казановка
  • деревня Огарево
  • деревня Лупишки
  • деревня Павловка
  • деревня Муравлянка
  • село Муравлянка
  • деревня Федосовка
  • деревня Софьинка
  • деревня Черемухово
  • деревня Журишки
  • село Себино
  • деревня Вишневая
  • деревня Милославщино

Каменский муниципальный район Тульской области

  • село Языково
  • село Кадное
  • деревня Кресты
  • деревня Фроловка
  • деревня Ереминка
  • деревня Новозагаличное
  • село Закопы
  • село Черкассы
  • деревня Яблонево
  • поселок Новопетровский

Киреевский муниципальный район Тульской области

  • деревня Владимировка
  • деревня Брусяновка
  • поселок Прогресс
  • деревня Аненки
  • деревня Хомяковка
  • поселок Гвардейский
  • деревня Озерки
  • деревня Черная Грязь
  • поселок Троицкий
  • деревня Морковщино
  • поселок Красный Яр
  • посёлок Горняк
  • деревня Белолипки
  • деревня Карцево
  • село Головлино
  • деревня Липки
  • деревня Липня
  • деревня Куракино
  • село Новоселебное

Куркинский муниципальный округ Тульской области

  • деревня Свобода
  • посёлок Михайловский
  • село Кресты
  • деревня Ивановка
  • деревня Шаховское
  • село Андреевка
  • деревня Новотроицкое
  • деревня Покровка
  • деревня Сумбулово
  • село Никитское
  • посёлок Кинь-Грусть
  • деревня Травино
  • деревня Маслово-Волосевич
  • деревня Кинь-Грусть
  • посёлок Самарский
  • деревня Марьинка (ближняя)
  • деревня Марьинка (дальняя)
  • деревня Любимовка
  • деревня Моховое
  • деревня Крутое

Городской округ город Новомосковск Тульской области

  • деревня Акульшино
  • деревня Богдановка
  • деревня Березовка
  • деревня Васильевка
  • деревня Грицово
  • станция Грицово
  • село Гремячее
  • деревня Знаменка
  • деревня Иваньково
  • село Ильинка-1
  • деревня Ключевка
  • деревня Красное Гремячево
  • деревня Кресты
  • деревня Любовка
  • посёлок Машок
  • деревня Маклец
  • посёлок Малиновский
  • деревня Новая Деревня
  • деревня Новая Яковлевка
  • село Осаново
  • деревня Прохоровка
  • деревня Прудки
  • деревня Пашково
  • посёлок Первомайский
  • деревня Пушкари
  • деревня Рига-Васильевка
  • деревня Старая Уваровка
  • деревня Сторожевое
  • деревня Савино
  • деревня Симаково
  • деревня Тихоновка
  • деревня Урусово
  • деревня Плоское
  • село Шилово
  • деревня Яцкое
  • деревня Ясенок-Выселки
  • деревня Ясенок-Подлубное

Одоевский муниципальный район Тульской области

  • село Апухтино
  • сельское поселение Северо-Ватцевское лесничество
  • сельское поселение Северо-Одоевское лесничество
  • село Малахово
  • село Петровское
  • село Сомово
  • посёлок Стрелецкий
  • село Лосинское
  • село Левенское
  • деревня Ботвиньево
  • село Березово
  • деревня Пчельна
  • село Рылево

Плавский муниципальный округ Тульской области

  • село Камынино
  • посёлок Диктатура
  • посёлок Румянцевский
  • деревня Самозвановка
  • деревня Волхонщино
  • деревня Александровка
  • деревня Василевка

Суворовский муниципальный район Тульской области

  • село Березово
  • сельское поселение Ханинское лесничество
  • деревня Камышенка
  • посёлок Северо-Агеевский
  • деревня Ившено
  • деревня Западное
  • деревня Герасимово
  • село Доброево
  • деревня Гущино
  • деревня Малая Алешня
  • село Мишнево
  • деревня Безово
  • посёлок Матюхинский
  • деревня Богданово
  • деревня Желтиково
  • село Марково
  • посёлок Ханино
  • деревня Варушицы
  • село Жеремино
  • деревня Косолапово

Тепло-Огаревский муниципальный район Тульской области

  • деревня Марьино
  • деревня Хомутовка
  • посёлок Механизаторов
  • село Нарышкино
  • деревня Мосюковка
  • деревня Малая Огаревка
  • деревня Крюковка 1
  • деревня Доробино
  • посёлок Центральный
  • село Большое Огарево

Узловский муниципальный район Тульской области

  • село Шаховское
  • деревня Васильевка
  • село Каменка
  • посёлок Краснолесский
  • посёлок Бестужевский
  • село Смородино
  • село Люторичи
  • деревня Никольское
  • деревня Ракитино
  • деревня Кондуки
  • село Бутырки
  • посёлок Партизан
  • посёлок Дубовка
  • посёлок Поддубный
  • село Ильинка
  • деревня Кондрово
  • посёлок Брусянский
  • деревня Синяевка
  • деревня Хитрово
  • деревня Ламки

Чернский муниципальный район Тульской области

  • посёлок Липицы
  • деревня Молчаново Левое
  • посёлок Красный Путь
  • деревня Соловьевка
  • деревня Кожинка
  • деревня Липицы Зыбино
  • посёлок М. Горького
  • посёлок Подгорный
  • посёлок Спартак
  • посёлок Степной
  • деревня Кресты
  • посёлок Майский
  • деревня Вельеникольское
  • посёлок Скуратовский
  • село Большое Скуратово
  • посёлок Скуратовский
  • село Полтево
  • посёлок Жизнь
  • посёлок Каменный Холм
  • деревня Долматово
  • деревня Филатьево

Щекинский муниципальный район Тульской области

  • Слобода Пушкарская
  • село Ломинцево
  • село Супруты
  • посёлок Свобода
  • деревня Ясная Поляна
  • Слобода Казачья
  • деревня Большое Тризново
  • деревня Проскурино
  • деревня Гора Услань
  • деревня Соломасово
  • деревня Большая Кожуховка
  • деревня Малая Кожуховка
  • деревня Щекино
  • деревня Усть-Колпна
  • посёлок Октябрьский
  • деревня Смирное
  • село Головеньки
  • деревня Старая Крапивенка
  • деревня Богородицкие Дворики
  • село Сумароково
  • деревня Лукино
  • село Пирогово-Зыково
  • село Голощапово
  • деревня Кутеповка
  • деревня Горячкино
  • посёлок Нагорный
  • деревня Огаревка
  • сельское поселение Огаревка
  • деревня Большая Мостовая
  • деревня Спицино
  • деревня Коровики
  • деревня Житово-Лихачево
  • посёлок Технический

Ясногорский муниципальный район Тульской области

  • посёлок Ревякино
  • деревня Малые Байдики
  • деревня Средние Байдики
  • деревня Большие Байдики
  • деревня Мызовка
  • деревня Случьи 1-е
  • деревня Синиченко
  • село Мокрый Корь
  • деревня Федюкино
  • деревня Гайтурово
  • деревня Торопово
  • деревня Периково
  • деревня Кашено
  • деревня Белугино
  • село Красино-Убережное

Городской округ Славный Тульской области

  • посёлок городского типа Славный
Территории, подверженные риску возможного катастрофического затопления:

 

Киреевский муниципальный район Тульской области

  • деревня Озерки

Городской округ город Новомосковск Тульской области

  • город Новомосковск

Суворовский муниципальный район Тульской области

  • деревня Краинка

Щекинский муниципальный район Тульской области

  • деревня Большие Озерки
  • деревня Малые Озерки
Территории, подверженные риску возможного химического заражения:

 

Городской округ город Алексин Тульской области

  • город Алексин

Городской округ город Новомосковск Тульской области

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новомосковск Тульской области

Щекинский муниципальный район Тульской области

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Щекинский муниципальный район Тульской области

Киреевский муниципальный район Тульской области

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Киреевский муниципальный район Тульской области

Веневский муниципальный округ Тульской области

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Веневский муниципальный округ Тульской области

Узловский муниципальный район Тульской области

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования Узловский муниципальный район Тульской области

Городской округ город Донской Тульской области

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Донской Тульской области

Городской округ город Тула

  • Населенные пункты, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Тула.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областисистема экстренного оповещения населения
Место
Тульская область
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях
Дежурная часть
«Скорая застряла и не успела спасти пациента»: минздрав опроверг эти сообщения в соцсетях
сегодня, в 11:26, 47 2426 3
Протухшие товары: продавцы на Ozon пожаловались на новое правило возврата
Жизнь Тулы и области
Протухшие товары: продавцы на Ozon пожаловались на новое правило возврата
сегодня, в 17:20, 36 1432 0
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
Жизнь Тулы и области
Арт-объект «Балалох» и площадка для бачаты: что предлагают сделать на Пролетарской набережной
сегодня, в 16:56, 34 1057 -3
Ушла эпоха: в Чернском районе вывозят экспонаты автомузея под открытым небом
Жизнь Тулы и области
Ушла эпоха: в Чернском районе вывозят экспонаты автомузея под открытым небом
сегодня, в 15:03, 30 2176 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Дубенском районе ограничат движение через железнодорожный переезд
В Дубенском районе ограничат движение через железнодорожный переезд
На ул. Советской встретили невозмутимого водителя
На ул. Советской встретили невозмутимого водителя
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.