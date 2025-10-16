Названы зоны Тульской области с риском затопления и химического заражения

Согласно этому документу, территория региона будет разделена на 55 зон экстренного оповещения. В них войдут населенные пункты, подверженные рискам паводков и затоплений, а также химического заражения и природных пожаров.

После принятия постановления министерство региональной безопасности будет обязано организовать в этих зонах автоматическое экстренное оповещение населения об опасностях военного времени и ЧС. Постановление вступит в силу со дня подписания.