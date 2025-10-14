  1. Моя Слобода
Директор турфирмы из Тулы «кинула» сотни клиентов и сбежала из страны: полиция возбудила дело

Директор турфирмы из Тулы «кинула» сотни клиентов и сбежала из страны: полиция возбудила дело

Заявления на Елену Виноградову написали 24 человека.

В Туле 56-летняя директор туристической фирмы «ГрандТурВояж» Елена Виноградова подозревается в мошенничестве. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, ранее мы писали, что Виноградова не только оставила сотни клиентов без желанного отдыха за границей, но и присвоила их деньги:

— Елена соорудила нехитрую схему: присваивала деньги за тур, а людям вешала лапшу на уши. Мол, поездка откладывается: в Турции холера, их ПВО бомбят наши самолеты. Сочиняла страшилки, в общем. Иногда вносила минимальный задаток за тур, чтобы клиент увидел номер бронирования и потерял бдительность.

В настоящий момент по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». От действий Виноградовой пострадали 24 туляка. 

сегодня, в 15:40 +4
полиция Елена Виноградова кинула клиентов Тула мошенничество уголовное дело
Молодежка «Тулицы» добыла вторую победу подряд
Молодежка «Тулицы» добыла вторую победу подряд
Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор
Туляк вылетел на встречку и покалечил своего сына в ДТП: суд вынес приговор
