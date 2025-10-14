Директор турфирмы из Тулы «кинула» сотни клиентов и сбежала из страны: полиция возбудила дело

В Туле 56-летняя директор туристической фирмы «ГрандТурВояж» Елена Виноградова подозревается в мошенничестве. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Напомним, ранее мы писали, что Виноградова не только оставила сотни клиентов без желанного отдыха за границей, но и присвоила их деньги:

— Елена соорудила нехитрую схему: присваивала деньги за тур, а людям вешала лапшу на уши. Мол, поездка откладывается: в Турции холера, их ПВО бомбят наши самолеты. Сочиняла страшилки, в общем. Иногда вносила минимальный задаток за тур, чтобы клиент увидел номер бронирования и потерял бдительность.

В настоящий момент по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». От действий Виноградовой пострадали 24 туляка.