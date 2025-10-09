Не помог тонущему мальчику: вынесен приговор не умеющему плавать спасателю

Фото прокуратуры Тульской области.

Его бывший руководитель получил два года принудительных работ.

Гособвинитель прокуратуры Одоевского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении бывших 67-летнего директора муниципального казенного учреждения и его 58-летнего подчиненного.

Прокурором представлены доказательства того, что директор МКУ «Сервис хозяйственного обслуживания» в нарушение требований законодательства не оборудовал пляж «Песчаная коса» необходимым спасательным катером и поручил работу спасателю, который не умел плавать и не прошёл профобучение.

Все это привело к тому, что летом 2024 года в реке утонул 16-летний подросток. 54-летний спасатель просто не смог помочь несовершеннолетнему.

Суд приговорил виновных к лишению свободы. Наказание бывшему директору заменили на принудительные работы на срок 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства, а бывшему спасателю – на 2 года 6 месяцев таких работ с удержанием 15% заработка.

Приговор в законную силу не вступил.