Не помог тонущему мальчику: вынесен приговор не умеющему плавать спасателю
Фото прокуратуры Тульской области.

Не помог тонущему мальчику: вынесен приговор не умеющему плавать спасателю

Его бывший руководитель получил два года принудительных работ.

Гособвинитель прокуратуры Одоевского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении бывших 67-летнего директора муниципального казенного учреждения и его 58-летнего подчиненного.

Прокурором представлены доказательства того, что директор МКУ «Сервис хозяйственного обслуживания» в нарушение требований законодательства не оборудовал пляж «Песчаная коса» необходимым спасательным катером и поручил работу спасателю, который не умел плавать и не прошёл профобучение.

Все это привело к тому, что летом 2024 года в реке утонул 16-летний подросток. 54-летний спасатель просто не смог помочь несовершеннолетнему. 

Суд приговорил виновных к лишению свободы. Наказание бывшему директору заменили на принудительные работы на срок 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства, а бывшему спасателю – на 2 года 6 месяцев таких работ с удержанием 15% заработка.

Приговор в законную силу не вступил.

вчера, в 12:22 −4
В Тульской области составили портрет типичного соискателя работы
В Тульской области составили портрет типичного соискателя работы
Своих не бросаем: как предприятия Тульской области помогают семьям участников СВО
Своих не бросаем: как предприятия Тульской области помогают семьям участников СВО
