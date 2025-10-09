  1. Моя Слобода
Своих не бросаем: как предприятия Тульской области помогают семьям участников СВО
Пресс-служба правительства Тульской области.

Своих не бросаем: как предприятия Тульской области помогают семьям участников СВО

Работодатели уже внедрили порядка 30 мер социальной поддержки.

По инициативе Дмитрия Миляева в регионе действует единый стандарт поддержки участников СВО со стороны работодателей. Он работает благодаря трехстороннему соглашению между правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и Тульским областным Союзом работодателей. 

wfd3ra44k8fkowusxezv1vbcziq6v0y5.jpeg

В сентябре положения документа обсудили с ветеранами СВО и учли их предложения.

Дмитрий Миляев отметил важность стандарта для региона:

— В Региональный стандарт мер поддержки участников СВО и членов их семей вошли лучшие современные практики и мероприятия, встроенные в систему управления предприятием. Уверен, что абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций осознают важность поставленной задачи и активно будут внедрять в свою работу положения стандарта, – сказал губернатор. 

Министр труда и соцзащиты Тульской области Татьяна Абросимова рассказала, что тульские работодатели уже внедрили порядка 30 мер поддержки работников — участников СВО и их семей:

Татьяна Абросимова

— Каждый работодатель может использовать наш региональный стандарт как конструктор мер поддержки на рабочих местах, выбрать то, что по силам: финансовая помощь, улучшение жилищных условий, организация отдыха и оздоровления, медицинское сопровождение, корпоративные пенсионные программы.

Screenshot_20251009_162422.png

Меры поддержки для участников СВО и членов их семей от работодателей.

Действие стандарта на практике

Работник АО «Машзавод „Штамп“» Александра рассказала, как предприятие помогает ей, в то время как ее муж защищает нашу страну на передовой:

— «Штамп» организовал программу «Мастер на дом», благодаря которой рабочие завода помогают мне делать ремонт в квартире. Так как я пока одна с двумя детьми, мне часто требуется помощь в решении бытовых вопросов. Я обращаюсь за помощью к куратору предприятия в отдел по развитию социальной политики, пишу заявку — и ребята приезжают ко мне делать все, что необходимо. Я очень благодарна такой поддержке со стороны завода — социальная политика у нас развита очень хорошо, на других предприятиях я такого не встречала.

photo_2025-10-09_15-05-09 (4).jpg

Парни работают без отрыва от производства: пока кто-то едет помогать коллегам, часть отдела остается работать на предприятии. По словам Александры, рабочие уже успели установить ей радиаторы, провести электрику и выполнить работу по внутренней отделке стен.

photo_2025-10-09_15-05-09 (7).jpg
О работе социального отдела на «Штампе» нам рассказала его сотрудница Мария:

— Отдел соцполитики на «Штампе» сформирован в 2024 году. Мы предоставляем и санаторные путевки, и жилищные программы — наше предприятие оказывает более 20 видов разной помощи сотрудникам.

photo_2025-10-09_15-05-09 (8).jpg

Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:13 0
Событие
Единый стандарт поддержки участников СВО со стороны работодателей
Место
Тула
