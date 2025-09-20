В Туле водитель «Нивы» уверенно нарушил ПДД

Илья прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые рядом с домом № 122/1 по проспекту Ленина в Туле. На записи видно, как водитель отечественного внедорожника проехал по зебре в тот момент, когда на ней находились люди.

«Видео коротенькое, не ожидал такого развития событий, поздно снимать начал. Но основное в кадре есть. Снято 10 сентября, в 08:23. Проспект Ленина, конечная троллейбуса. Тут уже установили бетонные ограждения, чтобы торопыги не лезли вперед всех, мешая троллейбусам и встречному транспорту. Почти всегда торопыги теперь разворачиваются и выезжают вместе со всеми на светофоре. Но особо упрямых не останавливают ни бетонные блоки, ни бордюры, ни красный свет, ни люди на переходе, ни встречные полосы. Будем надеяться, что штраф немного охладит пыл!», — сообщил автор кадров.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

