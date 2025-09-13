  1. Моя Слобода
  Насильника-психопата из Узловой направили на принудительное лечение
Насильника-психопата из Узловой направили на принудительное лечение

Такое решение принял межрайонный суд.

В Узловой 22-летний Евгений Д. признан виновным в покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера и уклонении от административного надзора. 

По информации Myslo, Евгений освободился из колонии в феврале 2025 года. Осужденный за тяжкое преступление, молодой человек всячески нарушал установленный административный надзор: посещал массовые мероприятия, выезжал за пределы Узловой. 

А в мае Евгений, угрожая убийством, надругался над сотрудницей МФЦ. После этого попытался изнасиловать официантку в кафе. Женщина сумела отбиться от нападавшего и сообщила о преступлении в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали Евгения. Проведенная экспертиза выявила у него психическое заболевание.

Приговором суда мужчина освобожден от уголовной ответственности: к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

13 сентября, в 13:13 0
