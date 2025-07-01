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Женщина из Белгорода продала жительнице Тульской области несуществующую мебель

Женщина из Белгорода продала жительнице Тульской области несуществующую мебель

Дело направлено в суд.

В Богородицке 27-летняя жительница Белгорода обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в марте 2022 года обвиняемая создала страницу в социальной сети, где разместила объявления о продаже мебели. Продавать мебель в реальности она не собиралась, так как у нее её не было.

На объявление откликнулась жительница Богородицка, которая перевела обвиняемой 47 000 рублей в качестве предоплаты. Получив деньги, женщина удалила страницу и перестала выходить на связь.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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