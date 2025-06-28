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Опубликовано фото тульского последователя пикапера Лесли Алексея Башина

Опубликовано фото тульского последователя пикапера Лесли Алексея Башина

Его на видео успела снять студентка из Москвы, к которой он приставал на улице.

Задержанного в пятницу, 27 июня, последователя Алекса Лесли зовут Алексей Башин. Он пытался скрыться от следствия в Узловой Тульской области — он родом из этого города.

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Мужчину сняли с общественного транспорта по пути в Узловую и отправили обратно в Москву для проведения следственных действий, сообщает SHOT со ссылкой на собственные источники. В Москве у него дома были обнаружены сертификат о прохождении курсов Алекса Лесли и другая похожая литература. Также есть информация, что пикапер повышал свой «уровень», проходя различные курсы обольщения и саморазвития.

Одним из мест работы его было конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова.

Алексея Башина успела снять на видео одна из его жертв - студентка из Москвы. Кадры она опубликовала в соцсетях. 

Ученику секс-гуру Алекса Лесли (Александра Кириллова) предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Против Кириллова также возбуждено уголовное дело по факту склонения к совершению изнасилования.

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