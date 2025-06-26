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Туляку присудили крупный штраф за передачу взятки руководителю лесхоза
Фото прокуратуры Тульской области.

Туляку присудили крупный штраф за передачу взятки руководителю лесхоза

Он передал средства от предпринимателя, желающего купить древесину в обход установленных процедур.

Гособвинитель прокуратуры Ленинского района поддержал в суде обвинение в отношении 42-летнего туляка. Мужчину признали виновным в посредничестве при передаче крупной взятки.

В суде установлено, что в августе 2024 года житель Тулы, занимающийся заготовкой древесины, получил от предпринимателя, заинтересованного в ее приобретении, 370 тысяч рублей. Из них 185 тысяч предназначались для передачи в качестве взятки руководителю ГАУ ТО «Тульское лесохозяйственное объединение». За эти деньги там должны были поспособствовать в приобретении древесных ресурсов в обход установленных конкурсных процедур и в большем объеме.

Действия посредника в момент передачи денежных средств пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Вину мужчина признал. С учетом содержания под домашним арестом суд приговорил виновного окончательно к наказанию в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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вчера, в 14:30 0
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