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В Тульской области совершенствуется законодательство о молодежной политике

В Тульской области совершенствуется законодательство о молодежной политике

Областная Дума приняла поправки в Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере молодежной политики в Тульской области».

На состоявшемся сегодня 12-м заседании регионального парламента действующая редакция закона области приводится в соответствие с изменениями федерального законодательства.

Корректировка предусматривает уточнение полномочий правительства Тульской области в сфере молодежной политики.

В частности, к ним предлагалось отнести:

  • содействие развитию инфраструктуры молодежной политики, в том числе создание и обеспечение функционирования государственных учреждений, осуществляющих деятельность по реализации молодежной политики на территории области;
  • содействие занятости молодежи, формированию ценности труда и получению практических навыков, в том числе посредством студенческих отрядов, на территории области;
  • содействие реализации выдвигаемых инициатив, в том числе инициативных проектов, молодежи области;
  • утверждение регионального комплекса мер по патриотическому воспитанию молодежи и духовно-нравственному воспитанию молодежи;
  • содействие деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно-патриотических объединений (клубов), историко-краеведческих и поисковых организаций, общественно-государственных и общественных объединений.

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Как отметила председатель думского комитета по социальной политике Ольга Слюсарева, поддержка молодежи и создание условий для реализации ее потенциала — одна из важнейших задач региональных органов власти.

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— Мы гордимся талантливыми юношами и девушками, которые занимаются наукой и творчеством, открывают свое дело и достигают успехов в политике и общественной деятельности, завоевывают высокие оценки и награды на различных конкурсах и соревнованиях. Это настоящий стратегический ресурс региона, достойная смена старшим поколениям. Молодежь всегда стремится идти вперед и воплощать в жизнь самые смелые мечты. Они и нас заряжают своей энергией. Например, при областной Думе активно работает Молодежный парламент. У этих ребят всегда много интересных идей и проектов, а депутаты поддерживают их конструктивные инициативы, — рассказала Ольга Слюсарева.

Мнением поделился и председатель комитета облдумы по государственной политике и безопасности Сергей Галкин.

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— Сегодня мы приняли хороший закон, и я предложил бы подумать над дальнейшим его развитием. Считаю, что важно больше внимания уделить такой категории, как молодая семья, особенно молодым многодетным семьям и проживающим на селе. Ведь это будущее нашего региона, — подчеркнул Сергей Александрович.

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