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Нововведение в тульских школах: по каким критериям учителя будут ставить оценки за поведение?
Фото Алексея Пирязева.

Нововведение в тульских школах: по каким критериям учителя будут ставить оценки за поведение?

Эту тему обсудили в Министерстве просвещения РФ.

С 1 сентября в школах нескольких регионов страны, в том числе в Тульской области, начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Об этом напомнили в Министерстве просвещения РФ.

— Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряжённость с учётом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся, — пояснила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

Принципы и критерии оценки поведения, которые планируется установить, сформированы с учётом общего мнения и позиций педагогических работников и родительского сообщества. Это дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации. 

Также в телеграм-канале ведомства отметили, что

каждой школе предложено выбрать для апробации одну из трех моделей оценки.

Двухуровневая: зачет или незачет.

Трехуровневая: образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное поведение.

Традиционная пятибалльная система: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно.

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Фотограф:
вчера, в 15:40 −1
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