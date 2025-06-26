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Алексей Эрк поздравил выпускников тульской гимназии № 11 с окончанием учебы
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Алексей Эрк поздравил выпускников тульской гимназии № 11 с окончанием учебы

Торжественная церемония вручения аттестатов состоялась в Доме Дворянского собрания.

Приветствуя гимназистов, мэр отметил, что их достижения – призовые места на олимпиадах, проекты и творческие работы – уже сегодня вызывают уважение.

– Уверен, что среди вас будущие ученые, талантливые инженеры, врачи, учителя и деятели культуры, которые прославят Тулу. Вы – наша гордость и наше будущее, – подчеркнул Глава города. – Перед вами открыты все пути. Какой бы вы ни выбрали, помните – родной город верит в вас, здесь есть все возможности для вашего развития!

Особую благодарность Алексей Эрк выразил учителям и родителям, поблагодарив их за мудрость, терпение и искреннюю веру в каждого ученика.

В торжественной обстановке Глава города вручил отличившимся выпускникам аттестаты и медали «За особые успехи в учении» I степени. В этом году гимназия выпустила 75 учеников, из которых 41 удостоен медали «За особые успехи в учении» I и II степени.

С высокими результатами выпускников также поздравила директор центра образования – гимназии № 11 имени Александра и Олега Трояновских, депутат Тульской городской Думы Олеся Филина.

– Ваши медали стали заслуженной наградой за колоссальный труд: и ваш личный, и труд ваших учителей. Ведь недостаточно просто закончить школу на «отлично» – важно было подтвердить эти знания на ЕГЭ, что вы блестяще сделали, – сказала Олеся Филина. – Перед вами открыты все дороги. Уверена, что знания, опыт, дружба и поддержка учителей, полученные в стенах гимназии, станут надежным фундаментом вашего успеха. Но главное – оставайтесь хорошими людьми.  Это основа всего.

Торжество украсили хореографические постановки, вокальные и музыкальные номера, слова благодарности в адрес родителей и творческое поздравление от учителей. Одним из самых трогательных моментов стало ответное выступление выпускников, исполнивших песню «Пока мы молоды, пока мы любимы».

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