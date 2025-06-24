Задержан подозреваемый в убийстве адвоката и директора колледжа

СК сообщил, что мотивом убийства стал долг в несколько миллионов.

По версии следствия, 23 июня 2025 года новомосковский предприниматель, не желая возвращать потерпевшим долг, под предлогом передачи денег предложил им вместе доехать до посёлка Майского. По дороге он, находясь на заднем сиденье автомобиля, выстрелил в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия.

— В кратчайшие сроки была установлена личность лица, причастного к совершению преступления. В настоящее время он задержан, — сообщили в СК.

По нашим данным, задержанному 43 года, он индивидуальный предприниматель, торгует технической солью.

Ранее сообщалось, что утром 23 июня в поселке Майский Узловского района прохожими в автомобиле, стоящем на дороге, обнаружены тела двух погибших от огнестрельного ранения мужчин. Одним из них оказался 39-летний Александр Архипов — директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области», который находится в Новомосковске. Второй убитый — его знакомый 37-летний адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем.

По одной из версий, Аксенов несколько месяцев занимался иском о взыскании долга в 50 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск, но клиент не хотел отдавать адвокату положенный ему гонорар в 5 миллионов рублей. На встречу Аксенов взял с собой своего знакомого Архипова. Окончательную истину по уголовному делу установят следователи.