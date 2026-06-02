В Туле практически завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бизнесмена из Новомосковска Максима К. По версии следователей, летом 2025 года мужчина совершил двойное убийство.

Напомним, 23 июня прошлого года на обочине дороги в Узловском районе был обнаружен автомобиль с трупами двоих мужчин. Одним из них оказался 39-летний Александр Архипов — директор ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области», который находится в Новомосковске. Второй убитый — его знакомый 37-летний адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. Обе жертвы были застрелены между поселками Майским и Роткинским, где отсутствуют камеры видеонаблюдения.

Благодаря кропотливой работе следователи сумели выйти на подозреваемого. Им оказался бизнесмен из Новомосковска Максим К., индивидуальный предприниматель и директор ООО «Атлант». Мужчина был знаком с детства с Аксеновым и Архиповым.

Благодаря приятельским отношениям он без особых проблем занял у них крупную сумму денег, около двух миллионов рублей, для развития бизнеса, но не спешил их отдавать. Мужчины серьезно повздорили, и Максим убедил друзей, что вернет долг, — нужно только съездить в поселок Майский, чтобы забрать деньги. Максим расположился на заднем сиденье автомобиля, дождался, пока машина припаркуется на обочине, после чего дважды выстрелил в друзей из пистолета Макарова и сбежал с места убийства.

В ходе расследования сотрудникам СК удалось установить причастность Максима К. не только к двойном убийству, но и к нескольким эпизодам мошенничества, краже с причинением значительного ущерба, хищению огнестрельного оружия и незаконному приобретению, ношению и хранению огнестрельного оружия. В ближайшее время материалы дела будут переданы в прокуратуру.