В Туле камеры будут фиксировать телефон в руках водителя

Фото Дмитрия Дзюбина и правительства Тульской области.

Сейчас прорабатывается такая возможность.

23 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили состояние аварийности на дорогах.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская рассказала, что ведомство планирует сделать в 2025 году:

обустроить освещением 70,4 км региональных автодорог;

установить 160 знаков «Направления поворота» с индикационной подсветкой на 20 участках дорог;

нанести термопластиковую разметку со светоотражающими свойствами на участки дорог с интенсивным движением;

обустроить четыре нерегулируемых пешеходных перехода на многополосных дорогах светофорным регулированием с кнопкой вызова;

оснастить более 500 участков двухполосных автодорог шумовыми полосами и знаками «направления поворота» и «опасный поворот»;

установить 3 автоматических пункта весового контроля, дополнительно к 10 имеющимся;

увеличить количество комплексов и оборудовать 5 аварийно-опасных перекрестков (один в Туле и четыре на федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым»).

Кроме того, планируется расширить функционал дорожных камер. Сейчас комплексы фиксируют 13 видов нарушений ПДД.

Прорабатывается возможность фиксации нарушения правил пользования телефоном за рулем

и запрет для движения грузовых транспортных средств, где установлен соответствующий знак.

Кроме того, до 1 сентября министерство планирует обеспечить всех первоклассников светоотражающими рюкзаками с тульской символикой.

Светлана Воскресенская поблагодарила жителей региона за их личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Благодаря их информации, опубликованной в Интернете, сотрудникам ГИБДД удалось привлечь к ответственности почти 100 нарушителей по итогам 2024 года и 56 — уже в этом году.

Министр предложила дополнительно закупить 10 камер автоматической фиксации нарушений ПДД и по согласованию с ГИБДД установить их на потенциальных местах концентрации ДТП, а для снижения наездов на пешеходов — дополнительно закупить оборудование для обустройства проекционных пешеходных переходов.

Губернатор Дмитрий Миляев поддержал предложения по приобретению дополнительного оборудования и поручил министру совместно с ГИБДД определить потребность не только в камерах, но и в других технических средствах организации дорожного движения.