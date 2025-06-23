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В Туле камеры будут фиксировать телефон в руках водителя
Фото Дмитрия Дзюбина и правительства Тульской области.

В Туле камеры будут фиксировать телефон в руках водителя

Сейчас прорабатывается такая возможность.

23 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили состояние аварийности на дорогах.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская рассказала, что ведомство планирует сделать в 2025 году:

  • обустроить освещением 70,4 км региональных автодорог;
  • установить 160 знаков «Направления поворота» с индикационной подсветкой на 20 участках дорог;
  • нанести термопластиковую разметку со светоотражающими свойствами на участки дорог с интенсивным движением;
  • обустроить четыре нерегулируемых пешеходных перехода на многополосных дорогах светофорным регулированием с кнопкой вызова;
  • оснастить более 500 участков двухполосных автодорог шумовыми полосами и знаками «направления поворота» и «опасный поворот»;
  • установить 3 автоматических пункта весового контроля, дополнительно к 10 имеющимся;
  • увеличить количество комплексов и оборудовать 5 аварийно-опасных перекрестков (один в Туле и четыре на федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым»).

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Кроме того, планируется расширить функционал дорожных камер. Сейчас комплексы фиксируют 13 видов нарушений ПДД.

Прорабатывается возможность фиксации нарушения правил пользования телефоном за рулем

и запрет для движения грузовых транспортных средств, где установлен соответствующий знак.

Кроме того, до 1 сентября министерство планирует обеспечить всех первоклассников светоотражающими рюкзаками с тульской символикой.

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Светлана Воскресенская поблагодарила жителей региона за их личный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения. Благодаря их информации, опубликованной в Интернете, сотрудникам ГИБДД удалось привлечь к ответственности почти 100 нарушителей по итогам 2024 года и 56 — уже в этом году.

Министр предложила дополнительно закупить 10 камер автоматической фиксации нарушений ПДД и по согласованию с ГИБДД установить их на потенциальных местах концентрации ДТП, а для снижения наездов на пешеходов — дополнительно закупить оборудование для обустройства проекционных пешеходных переходов.

Губернатор Дмитрий Миляев поддержал предложения по приобретению дополнительного оборудования и поручил министру совместно с ГИБДД определить потребность не только в камерах, но и в других технических средствах организации дорожного движения. 

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