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В выходные Центральную Россию ждет обвал холода
Фото Дмитрия Дзюбина.

В выходные Центральную Россию ждет обвал холода

Синоптики говорят, что подобного рода вторжения полярного воздуха в среднем случаются не чаще одного раза в 20 лет.

В предстоящие выходные в Центральной России произойдет обвал холода, которого в век глобального потепления ещё не было. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

В субботу днем будет облачно, короткие дожди пройдут преимущественно ночью, но вероятны и в первой половине дня. Ожидается северный ветер 4–9 м/с, порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха будет +11…+13°, днем — от +17 до +19°. 

В ночь на воскресенье похолодает до +7…+9°, местами до +5°.

22 июня очередной циклон с запада принесет обложные дожди, что не позволит столбикам термометров подняться выше +13…+15°.

По метеостатистике, подобного рода вторжения полярного воздуха в Центральной России в среднем случаются не чаще одного раза в 20 лет.

Следующая неделя тоже будет дождливой. 

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сегодня, в 17:08 0
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