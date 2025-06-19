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Стали известны подробности ДТП на Максимовского в Туле

Стали известны подробности ДТП на Максимовского в Туле

В аварии пострадали четыре человека.

Ранее Myslo сообщал, что вечером 18 июня в Туле на улице Максимовского автомобиль Datsun врезался в дерево. Инцидент произошел возле дома № 10.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что 30-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. С места ДТП мужчина скрылся. Впоследствии его личность была установлена.

По уточненной информации, в аварии пострадали четыре человека. Это две 27-летние женщины и двое 25-летних мужчин. Их доставили в больницу. 

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Обстоятельства происшествия, в том числе в каком состоянии был водитель за рулем, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. 

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