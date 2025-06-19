Руководитель судебных приставов из Узловой «отмазала» зятя от взысканий

Фото прокуратуры Тульской области.

Глава приставов Узловского района изменила анкету зятя в базе данных службы, чтобы со счетов мужчины не списывали средства, в частности задолженность за ущерб, причиненный при преступлении.

Правки женщина вносила в период с 4 мая по 9 ноября 2023 года. Известно, что она также незаконно вернула зятю ранее удержанные 12 тысяч рублей.

Суд признал 44-летнюю теперь уже бывшую главу отдела узловских приставов виновной в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила сегодня, 19 июня, прокуратура. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также осужденную на 3 года лишили права занимать в государственных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Женщина имела звание старшего лейтенанта внутренней службы.