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Руководитель судебных приставов из Узловой «отмазала» зятя от взысканий
Фото прокуратуры Тульской области.

Руководитель судебных приставов из Узловой «отмазала» зятя от взысканий

Женщину осудили за превышение должностных полномочий.

Глава приставов Узловского района изменила анкету зятя в базе данных службы, чтобы со счетов мужчины не списывали средства, в частности задолженность за ущерб, причиненный при преступлении.

Правки женщина вносила в период с 4 мая по 9 ноября 2023 года. Известно, что она также незаконно вернула зятю ранее удержанные 12 тысяч рублей.

Суд признал 44-летнюю теперь уже бывшую главу отдела узловских приставов виновной в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила сегодня, 19 июня, прокуратура. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также осужденную на 3 года лишили права занимать в государственных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Женщина имела звание старшего лейтенанта внутренней службы.

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Автор:
сегодня, в 13:16 +1
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