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В Тульской области мужчина увидел, как гаишнику дают взятку, и был избит: суд огласил приговор

В Тульской области мужчина увидел, как гаишнику дают взятку, и был избит: суд огласил приговор

Уже бывший сотрудник ДПС отправится в колонию общего режима.

В Ясногорске бывший сотрудник полиции признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.

Судом установлено, что 20 декабря 2024 года на территории поселка Ново-Ревякинского в Ясногорском районе сотрудник экипажа ДПС получил от нетрезвого водителя 15 тысяч рублей за не привлечение к ответственности. Процесс передачи взятки увидел случайный прохожий, которого впоследствии избил напарник сотрудника ДПС.

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы.

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