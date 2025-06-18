В Туле избивший школьника пьяный охранник пытался напасть на полицейских

Напомним, накануне мы писали про иск региональной Росгвардии к частной охранной организации «Премьер Сателлит». Её сотрудник, 56-летний Юрий Б. в апреле избил 15-летнего школьника. Так как на момент происшествия пьяный мужчина не имел при себе карточки охранника, «Премьер Сателлит» оштрафовали на 4000 рублей.

Кроме этого, по нашей информации, в отношении Юрия Б. возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК — «Оскорбление представителя власти» и покушение на «Применение насилия в отношении представителя власти». 20 апреля сразу после того, как Юрий избил подростка, он обматерил сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, и пытался оказать им сопротивление при задержании.

Первое заседание по этому делу состоится 24 июня в 11.30.