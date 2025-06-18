  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Против владельца тульского SK Royal Hotel возбудили уголовное дело в Армении - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Против владельца тульского SK Royal Hotel возбудили уголовное дело в Армении
Фото Алексея Пирязева.

Против владельца тульского SK Royal Hotel возбудили уголовное дело в Армении

Ранее у бизнесмена прошли обыски.

На владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна завели уголовное дело в Армении, сообщает местное издание Tert.

Точные причины интереса силовиков к бизнесмену неизвестны. Сообщается, что утром Карапетян находился в Следственном комитете. Вчера, 17 июня, у владельца ГК «Ташир» прошли обыски. Уголовное дело против бизнесмена возбудили на фоне конфликта Армянской апостольской Церкви с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за позиции по отношению с Азербайджаном: Карапетян заявил, что всегда был на стороне духовенства.

ГК «Ташир» владеет и управляет крупными торговыми центрами, такими как ТРЦ «РИО», и занимается строительством различных объектов коммерческой и жилой недвижимости. В Туле Карапетяну, в частности, принадлежит SK Royal Hotel на улице Советской.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 13:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тулабизнес

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Булочка из Венева борется за звание самого популярного национального блюда России
Булочка из Венева борется за звание самого популярного национального блюда России
В Туле избивший школьника пьяный охранник пытался напасть на полицейских
В Туле избивший школьника пьяный охранник пытался напасть на полицейских
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.