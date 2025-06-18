Против владельца тульского SK Royal Hotel возбудили уголовное дело в Армении

Фото Алексея Пирязева.

На владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна завели уголовное дело в Армении, сообщает местное издание Tert.

Точные причины интереса силовиков к бизнесмену неизвестны. Сообщается, что утром Карапетян находился в Следственном комитете. Вчера, 17 июня, у владельца ГК «Ташир» прошли обыски. Уголовное дело против бизнесмена возбудили на фоне конфликта Армянской апостольской Церкви с премьер-министром Армении Николом Пашиняном из-за позиции по отношению с Азербайджаном: Карапетян заявил, что всегда был на стороне духовенства.

ГК «Ташир» владеет и управляет крупными торговыми центрами, такими как ТРЦ «РИО», и занимается строительством различных объектов коммерческой и жилой недвижимости. В Туле Карапетяну, в частности, принадлежит SK Royal Hotel на улице Советской.