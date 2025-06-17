В Туле пьяный охранник избил школьника: суд оштрафовал работодателя мужчины

Арбитражный суд Тульской области рассмотрел иск региональной Росгвардии к частной охранной организации «Премьер Сателлит» об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий.

Судом установлено, что 20 апреля нетрезвый 56-летний сотрудник ЧОО Юрий Б. избил 15-летнего подростка на территории центра образования № 7. У потерпевшего было диагностировано сотрясение мозга, он находился на стационарном лечении в больнице.

На момент совершения правонарушения у Юрия Б. отсутствовала личная карточка охранника. В связи с этим в отношении «Премьер Сателлит» был составлен протокол об административном правонарушении.

Представители охранной организации отметили, что Юрий Б. был принят на работу в начале марта 2025 года. За это время не имел нареканий со стороны руководства. После инцидента была проведена служебная проверка, в результате которой охраннику было вынесено дисциплинарное взыскание.

Постановлением суда «Премьер Сателлиту» назначено административное наказание в виде штрафа в 4000 рублей.