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В Туле внедорожник снёс с дороги байкера: разыскиваются очевидцы ДТП
Фото: соцсети

В Туле внедорожник снёс с дороги байкера: разыскиваются очевидцы ДТП

Авария произошла вечером 10 июня в Зареченском округе.

В минувший вторник на Московском шоссе водитель автомобиля сбил 35-летнего байкера, управлявшего мотоциклом Yamaha. Автомобилист с места происшествия скрылся, пострадавший был госпитализирован с несколькими переломами.

В редакцию Myslo обратились родственники мужчины. По их словам, пострадавший запомнил марку и цвет машины – это серый внедорожник Toyota Land Cruiser. Свидетельские показания или записи из видеорегистраторов могут помочь разобраться в произошедшем.

Если вы находились в районе дома № 14 по Московскому шоссе или проезжали мимо во вторник, 10 июня, с 20.20 до 20.36 и стали очевидцем аварии – позвоните по телефону: +7(910)556-26-73 (Надежда).

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ТулаМосковское шоссе

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