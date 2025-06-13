В Тульской области ожидаются рекордные осадки

Фото Алексея Пирязева

По данным центра «Фобос» на погоду в европейской части России оказывают влияние сразу две фронтальные системы. Облачные поля, протянувшиеся на востоке региона, будут перемещаться в Сибирь, поэтому ливни с грозами на Урале и Кавказе будут слабеть и приобретут локальный и кратковременный характер.

А на западе, наоборот, массив облаков захватит территорию Русской равнины вплоть до Волги, и дожди усилятся. Тула окажется в центре стихии. Начавшиеся ночью ливни дальше будут лишь усиливаться. Пик ненастья придётся на сегодняшний вечер и ночь на субботу.

Каждые шесть часов на каждый квадратный метр городских улиц будет выливаться более одного ведра дождевой воды. И только днем в субботу осадки станут слабеть, но к этому времени в Туле выпадет 44 мм влаги, это на 25% больше прежнего абсолютного рекорда всего июня, зафиксированного в 2010 году.