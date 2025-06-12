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Самокатчик сбил пенсионера в Туле: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Фото СУ СК по Тульской области.

Самокатчик сбил пенсионера в Туле: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Расследование инцидента поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмировании пенсионера в результате наезда на него на электросамокате в Туле.

Напомним, инцидент произошел во второй половине дня 5 июня на улице Кауля в детском сквере между домами № 12-14-16. Самокатчик на скорости сбил 66-летнего мужчину и уехал с места происшествия вместе с напарником. Как рассказала Myslo дочь пострадавшего Вероника, отец получил перелом шейки бедра. 

В СУ СК России по Тульской области по данному факту начата процессуальная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают личность водителя

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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вчера, в 21:30 +1
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