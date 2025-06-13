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В ближайшие часы Тульскую область накроет мощный ливень

В ближайшие часы Тульскую область накроет мощный ливень

Согласно прогнозам синоптиков, он продлится до полудня.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие два часа с сохранением в первой половине дня в регионе ожидается очень сильный дождь.

При ливне рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Если ливень застал в дороге, следует медленно перестроиться в крайний правый ряд и без экстренного торможения прекратить движение, включить аварийные огни и переждать непогоду.

Если ливень застал на улице, не стоит спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. При чрезвычайных ситуациях и происшествиях незамедлительно звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или 112.

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