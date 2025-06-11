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В Туле инспектор ДПС спас ребенка с переломом руки и сотрясением мозга
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле инспектор ДПС спас ребенка с переломом руки и сотрясением мозга

Девочка застряла в пробке по пути в больницу.

Тульская Госавтоинспекция поделилась историей о работе майора полиции Никиты Серегина. Мужчина помог получить медицинскую помощь травмированному ребенку.

В воскресенье, 8 июня, Серегин ликвидировал последствия аварии на 199-м километре М-2 «Крым», когда к нему подошла испуганная женщина. Она объяснила, что везет свою дочь с переломом руки в детскую областную больницу. В тот момент ребенок находился в полуобморочном состоянии от боли.

Майор Серегин сразу остановил проезжавший мимо автомобиль скорой помощи. Бригада медиков оперативно оказала девочке помощь: ввели необходимые препараты и наложили шины. У ребенка диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга.

После всех процедур инспектор помог матери выехать из затора. После всех событий женщина поблагодарила Серегина в социальных сетях.

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Автор:
сегодня, в 15:52 +4
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