В Туле инспектор ДПС спас ребенка с переломом руки и сотрясением мозга

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Девочка застряла в пробке по пути в больницу.

Тульская Госавтоинспекция поделилась историей о работе майора полиции Никиты Серегина. Мужчина помог получить медицинскую помощь травмированному ребенку.

В воскресенье, 8 июня, Серегин ликвидировал последствия аварии на 199-м километре М-2 «Крым», когда к нему подошла испуганная женщина. Она объяснила, что везет свою дочь с переломом руки в детскую областную больницу. В тот момент ребенок находился в полуобморочном состоянии от боли.

Майор Серегин сразу остановил проезжавший мимо автомобиль скорой помощи. Бригада медиков оперативно оказала девочке помощь: ввели необходимые препараты и наложили шины. У ребенка диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга.

После всех процедур инспектор помог матери выехать из затора. После всех событий женщина поблагодарила Серегина в социальных сетях.