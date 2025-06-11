Смертельный пожар в Хрущево: пенсионерка и её внук пытались сами потушить пламя

Дом многодетной семьи Атаевых на улице Центральной в поселке Хрущево загорелся вечером 5 июня. Соседи, позвонив в МЧС, бросились к старенькому строению, которое уже было объято огнем.

— Первой, как мы поняли, вспыхнула терраса, — рассказывает один из очевидцев. — Я с соседом подбежал в тот момент, когда Настя с двумя детишками на руках уже выбралась из дома. Она кричала, что внутри еще один ребенок и её свекровь. Мы оттащили женщину подальше от дома, так как жар был такой, что у нее волосы гореть начали. Пробовали пробраться внутрь, но это было уже бесполезно: огонь за считанные минуты охватил все строение.

10-летний Алёша и его 68-летняя бабушка Татьяна Павловна остались внутри, потому что пытались собственными силами справиться с пожаром. Труп ребенка нашли в ванной, а тело женщины — в коридоре.

— По предварительной информации, пенсионерка не до конца потушила сигарету — оставила её около пепельницы, — говорит источник Myslo. — Окурок сдуло ветром на тряпки, от них занялась и деревянная терраса. За ней пламя охватило весь дом. Спасатели полтора часа боролись с открытым горением.



Татьяна Павловна и Алексей.

В результате пожара дом выгорел полностью и не подлежит восстановлению. По нашей информации, сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, долгое время не могли подобраться к строению: подъезд к нему перекрыт и находится в частной собственности.

Анастасия и двое её детей сейчас находятся в Москве — глава семейства, Андрей Атаев, работает там вахтовым методом и ютится на съёмной квартирке. Дом в Хрущево был единственным жильем семьи, и сейчас они ожидают помощи от администрации — для них должны подобрать временную жилплощадь из маневренного фонда.

По факту пожара в региональном СК возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Неравнодушные люди уже собрали необходимую одежду и обувь для семьи Атаевых. Но финансовый вопрос остается актуальным. Если вы готовы помочь, деньги можно перевести на карту, привязанную к номеру Андрея Атаева: 8 909 260-70-79.