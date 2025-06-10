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С Богородицкой районной больницы взыскали более 850 тысяч рублей
Фото Алексея Пирязева.

С Богородицкой районной больницы взыскали более 850 тысяч рублей

Медучреждение обязали компенсировать моральный вред и расходы на погребение.

Суд взыскал с ГУЗ «Богородицкая ЦРБ» 853 250 рублей в пользу родственников скончавшегося в реанимации мужчины. Установлено, что пациенту оказывали ненадлежащую медицинскую помощь.

Иск подал отец умершего. В своем заявлении мужчина просил взыскать с Богородицкой ЦРБ 2,5 миллиона в счет компенсации морального вреда, 91 250 — расходов на погребение и 162 000 рублей на установку памятника.

Суд удовлетворил иск частично: с медучреждения взыскали 200 тысяч за моральный вред и 253 250 рублей на погребение и установку памятника умершему. Больницу так же обязали выплатить по 200 тысяч компенсации двум несовершеннолетним детям скончавшегося пациента.

Сын мужчины, подавшего иск, умер 23 января 2023 года, пробыв в лечебном учреждении 11 дней.

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сегодня, в 09:20 0
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