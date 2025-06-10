В Епифани ограничили доступ к Никольскому собору, пострадавшему от атаки беспилотников

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Кимовском районе ограничили доступ к Свято-Никольскому собору, который находится в поселке Епифань. Соответствующий приказ подписан региональной инспекцией по государственной охране объектов культурного наследия.

В документе сказано, что ограничения связаны с ухудшением состояния собора. Доступ ограничили до завершения работ по сохранению.

Напомним, собор в Епифани загорелся в мае. По предварительной информации, на купол упал беспилотник. Его крест выдержал безбожников, фашистов и даже взрыв БПЛА. Историю Никольского собора можно почитать по ссылке.