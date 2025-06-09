В центре Тулы 12 июня запретят продажу алкоголя

В четверг, в 11.00, на площади Ленина и в Тульском кремле состоится открытый автомобильный фестиваль «Автострада 2025». А на Казанской набережной в 9.00 стартует турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА).

В соответствии с региональным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», запрещается продажа алкоголя в местах проведения массовых мероприятий, а также в радиусе километра от таких мест.

Запрет действует за три часа до начала мероприятия, во время его проведения и в течение трех часов после его завершения. Таким образом, продажа алкоголя в День России в центре Тулы будет запрещена на протяжении всего дня.