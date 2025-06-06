Туляк разбил окно в машине таксиста за неаккуратную езду

По его словам, водитель чуть не наехал на ребенка.

Утром 6 июня в социальных сетях появилось видео, снятое на перекрестке улиц Революции и Фрунзе. На записи видна машина такси с разбитым передним пассажирским стеклом, мужчину и несколько полицейских.

В региональном УМВД прокомментировали происшествие.

По предварительной информации, мужчина с сыном двигались по тротуару. Таксист якобы не пропустил ребенка на велосипеде, из-за чего мужчина разозлился и нанес удар по окну машины, разбив стекло.

Неподалеку оказались сотрудники ППС, которые быстро среагировали на конфликт. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют участковые.