Тульский актер снялся в мистическом сериале «Приворот»

Фото пресс-службы телеканала ТВ-3.

8 июня на телеканале ТВ-3 состоится премьера мистического сериала «Приворот». Это история о зависти, чувствах, черной магии и цене, которую приходится платить за чужие желания. Одного из загадочных персонажей — Руслана — сыграл актер Александр Волков, который родом из Северо-Задонска Тульской области.

Как сообщает пресс-служба телеканала, для Александра участие в проекте стало редкой возможностью примерить на себя темную сторону:

— Меня редко приглашают на роли отрицательных персонажей — говорят, слишком добрые глаза. Тем интереснее было раскрыть Руслана. Он не злодей в классическом смысле. Это не Мефистофель, соблазняющий и искушающий. Руслан — Асмадей, властелин азарта. Он просто даёт человеку то, что тот уже готов взять. Лёгкий путь, быстрая награда — и моментальная расплата. Он не толкает, а ждет: выбор уже сделан.

По словам Александра, через его героя сериал поднимает важную тему:

— Вселенная всегда требует обмена. Любое желание требует платы. Через Руслана и происходит напоминание о неизбежности этой расплаты.

История максимально приближена к жизни. Всё, что происходит на экране, могло бы случиться с нашими соседями или коллегами.

Кто из нас не мечтал о лёгком пути, лёгкой любви, деньгах без усилий? Этот сериал о таких желаниях. А мистика лишь подчеркивает: за всё придётся платить.

Александр Волков родом из Северо-Задонска, небольшого города в Тульской области, и он с теплотой вспоминает родные места:

— Это уютный городок, окружённый полями, лесами и карьерами. Но главное — люди. Мне повезло родиться у истока Дона, жить и взрослеть среди людей, для которых слово «честь» не пустой звук. Где с самого детства каждый четко усваивал, осознавал, что за свои действия и поступки надо уметь отвечать всегда, что слова — это не ветер. На живых примерах все это осознавал и видел. Горд и счастлив нести звание туляка и надеюсь, что достойно это делаю.

Александр Волков не только актер, но и мастер спорта по пауэрлифтингу и многократный призер соревнований по бодибилдингу. За свою карьеру он снялся более чем в 50 кинопроектах, среди которых «Вампиры средней полосы», «Скорая помощь», «Склифосовский» и др.