Кровь залила остановку: в Туле жестоко избили бомжа

Фото: соцсети.

Сегодня, 3 июня, на остановке общественного транспорта «Кинотеатр „Искра“» был найден сильно избитый мужчина. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях, на них запечатлены остановка и куртка, обильно залитые кровью пострадавшего.

По информации MySlo, жертвой нападения стал мужчина без определенного места жительства. Пострадавший жил на остановке последние несколько месяцев. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Отдел полиции «Криволученский» проводит процессуальную проверку по факту нападения.