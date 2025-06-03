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Кровь залила остановку: в Туле жестоко избили бомжа
Фото: соцсети.

Кровь залила остановку: в Туле жестоко избили бомжа

Полиция проводит проверку.

Сегодня, 3 июня, на остановке общественного транспорта «Кинотеатр „Искра“» был найден сильно избитый мужчина. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях, на них запечатлены остановка и куртка, обильно залитые кровью пострадавшего.

По информации MySlo, жертвой нападения стал мужчина без определенного места жительства. Пострадавший жил на остановке последние несколько месяцев. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Отдел полиции «Криволученский» проводит процессуальную проверку по факту нападения.

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Автор:
сегодня, в 13:00 0
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