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На Приупской за 264 млн рублей отремонтируют систему теплоснабжения
Фото: Яндекс. Панорамы

На Приупской за 264 млн рублей отремонтируют систему теплоснабжения

Соответствующий тендер появился на сайте Госзакупок.

К середине октября 2026 года на улице Приупской в Туле должны завершить капитальный ремонт системы теплоснабжения. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Заказчиком выступает управление по городскому хозяйству администрации Тулы, следует из данных контракта. Финансировать работы планируют из федерального, областного и городского бюджетов. Стоимость контракта составляет 264 335 837 рублей. Ремонтируемое имущество принадлежит ПАО «Тулачермет».

Гарантийный срок на результат работ — 5 лет, дата окончания работ — 19 октября 2026 года. Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок.

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Автор:
сегодня, в 12:40 +2
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