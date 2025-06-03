На Приупской за 264 млн рублей отремонтируют систему теплоснабжения

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К середине октября 2026 года на улице Приупской в Туле должны завершить капитальный ремонт системы теплоснабжения. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Заказчиком выступает управление по городскому хозяйству администрации Тулы, следует из данных контракта. Финансировать работы планируют из федерального, областного и городского бюджетов. Стоимость контракта составляет 264 335 837 рублей. Ремонтируемое имущество принадлежит ПАО «Тулачермет».

Гарантийный срок на результат работ — 5 лет, дата окончания работ — 19 октября 2026 года. Сейчас закупка находится на этапе подачи заявок.