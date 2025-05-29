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В Туле прокуратура наказала пять УК за неисправные лифты
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле прокуратура наказала пять УК за неисправные лифты

Директора получили представления.

В Туле прокуратура совместно с экспертами Ростехнадзора проверила состояние лифтового оборудования в многоквартирных домах, обслуживаемых компаниями ООО «Магистраль», ООО «Центральная», ООО «Внешстрой-Коммунсервис», ООО «Жилцентр» и ООО «Ресурс».

В ходе проверки обнаружены неисправности лифтовых устройств и недостаток технических документов, необходимых для безопасной эксплуатации лифтов.

«Несоблюдение управляющими организациями требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования может повлечь причинение вреда здоровью жителям МКД», — отметили в прокуратуре. 

Директора компаний получили представления. Должностные лица организаций привлечены к административной ответственности по статье за ненадлежащее содержание и использование лифтов. 

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