Работу Каменского молочного завода приостановили из-за антисанитарии

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Прокуратура Каменского района проверила работу предприятия ООО «Каменский молочный завод» по поручению областной прокуратуры. На производстве нашли нарушения санитарных норм.

Среди обнаруженных недостатков:

Отсутствие оборудованного умывальника с подачей горячей и холодной воды, а также средств для мытья и высушивания рук сотрудников.

Наличие повреждений на плиточной облицовке стен, затрудняющих эффективную уборку и дезинфекцию помещений.

Загрязнения и плесень на поверхности потолков производственного цеха.

Отсутствует специальная емкость для сбора пищевых отходов животного происхождения, соответствующая нормам хранения и утилизации.

Не составлен список потенциально опасных производственных факторов, которые могли бы повлиять на качество готовой продукции.

Чтобы исправить ситуацию, прокуратура внесла руководству завода соответствующее представление и обратилась в суд с иском об устранении всех указанных нарушений.

«В настоящее время во исполнение требований прокурора на заводе проводятся необходимые ремонтные работы. По инициативе руководства предприятия производство молочной продукции приостановлено», — отметили в пресс-службе прокуратуры.