Работу Каменского молочного завода приостановили из-за антисанитарии

Прокуратура Каменского района проверила работу предприятия ООО «Каменский молочный завод» по поручению областной прокуратуры. На производстве нашли нарушения санитарных норм.
Среди обнаруженных недостатков:
- Отсутствие оборудованного умывальника с подачей горячей и холодной воды, а также средств для мытья и высушивания рук сотрудников.
- Наличие повреждений на плиточной облицовке стен, затрудняющих эффективную уборку и дезинфекцию помещений.
- Загрязнения и плесень на поверхности потолков производственного цеха.
- Отсутствует специальная емкость для сбора пищевых отходов животного происхождения, соответствующая нормам хранения и утилизации.
- Не составлен список потенциально опасных производственных факторов, которые могли бы повлиять на качество готовой продукции.
Чтобы исправить ситуацию, прокуратура внесла руководству завода соответствующее представление и обратилась в суд с иском об устранении всех указанных нарушений.
«В настоящее время во исполнение требований прокурора на заводе проводятся необходимые ремонтные работы. По инициативе руководства предприятия производство молочной продукции приостановлено», — отметили в пресс-службе прокуратуры.