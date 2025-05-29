Форточник украл у тулячки золотые украшения

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 54-летняя женщина. Тулячка заявила, что около суток не была дома, а когда вернулась, обнаружила открытую форточку и исчезновение золотых украшений. Ущерб от кражи составил более 100 000 рублей.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее неоднократно судимый житель Богородицкого района. Часть украденного мужчина уже успел продать.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».