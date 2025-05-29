Фотографии с места жесткой аварии на М-2 в Тульской области 

Напомним, 29 мая у поворота на деревню Струково произошло ДТП. В 15.00 25-летний водитель Ford Transit выехал на встречку для обгона, но не успел его завершить, зацепил грузовик Sitrak под управлением 47-летнего мужчины. После этого влетел в пассажирский автобус Skania.

— Я даже испугаться не успел, — рассказал водитель автобуса. — Парень на встречку выехал, его, видимо, повело, и он сначала в тонар чуть не влетел, зацепил его колесо, ну и прямо в лоб мне выехал. Удивительно, но водитель жив остался, хотя вся подушка безопасности в крови и машина всмятку.

В настоящий момент водитель Ford Transit госпитализирован, за его жизнь борются врачи.