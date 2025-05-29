Стали известны подробности жесткого ДТП с пассажирским автобусом на М-2 в районе Струково

Столкнулись микроавтобус, грузовик и пассажирский автобус. В заказном автобусе Москва — Белгород находилось 17 человек.

Авария случилась 29 мая в 15.00 на 195-м километре автодороги М-2 «Крым» (поворот на Струково).

В ГАИ сообщили подробности происшествия. По предварительной информации, 25-летний водитель Ford Transit выехал на встречку для обгона, но не успел его завершить, зацепил грузовик Sitrak под управлением 47-летнего мужчины. После этого влетел в пассажирский автобус Skania.

— Пассажирский автобус следовал по маршруту Москва — Белгород, в нем находилось 17 пассажиров, — отметили в прокуратуре Тульской области.

По данным ГАИ, пассажиры автобуса не пострадали. Травмы получил сам водитель микроавтобуса Ford. Его госпитализировали.

— На месте происшествия движение транспорта частично затруднено, сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — отметили в ведомстве.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, сотрудник надзорного ведомства выехал на место ДТП для координации работы спецслужб, организации соблюдения безопасности дорожного движения для других его участников.



Видео Ивана Волкова.