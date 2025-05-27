Под Тулой браконьер заплатит миллион рублей за отстрел четырех косуль и зайца

Фото из архива Myslo.

Разрешения на охоту у мужчины не было.

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело по незаконной охоте в отношении местного жителя. В декабре 2024 года мужчина приехал на территорию близ садоводческого товарищества «Машиностроитель». Имея при себе официально зарегистрированное ружье «Вепрь 308», он совершил пять выстрелов, добывая четыре особи косули (два самца и две самки) и одного зайца-самца. Разрешение на охоту у туляка не было.

Убитых животных он положил в машину знакомого, не подозревавшего о совершенном преступлении, и уехал с места инцидента. Позже машину остановила полиция, обнаружившая незаконно добытую дичь.

Сумма ущерба составила 161 тысячу рублей. Суд постановил признать его виновным и назначить штраф в размере 520 тысяч рублей, лишив права охотиться на два года. Ружье у туляка конфисковали.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, обязав охотника возместить экологический ущерб в сумме 482 тысячи рублей.

Избранная мера пресечения — подписка о невыезде — сохранена до момента вступления судебного решения в законную силу.