Фото из архива Myslo.

В нем значится ФИО должника, сумма задолженности и информация об исполнительном производстве.

В России заработал реестр должников по алиментам. Он стал доступен на сайте ФССП.

В публичный реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность. Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам.

Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

«Специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов будет носить стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью», — отметили в пресс-службе УФССП по Тульской области.

В региональном ведомстве находится свыше 5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. С начала 2025 года приставы разыскали 142 неплательщика алиментов. К административной ответственности привлекли 376 жителей региона, к уголовной ответственности — 200 неплательщика алиментов.