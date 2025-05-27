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В России заработал реестр должников по алиментам
Фото из архива Myslo.

В России заработал реестр должников по алиментам

В нем значится ФИО должника, сумма задолженности и информация об исполнительном производстве.

В России заработал реестр должников по алиментам. Он стал доступен на сайте ФССП. 

В публичный реестр будут вносить лиц, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность. Информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам.

Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

«Специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов будет носить стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью», — отметили в пресс-службе УФССП по Тульской области. 

В региональном ведомстве находится свыше 5 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. С начала 2025 года приставы разыскали 142 неплательщика алиментов. К административной ответственности привлекли 376 жителей региона, к уголовной ответственности — 200 неплательщика алиментов.

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