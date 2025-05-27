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Кто был в машине с Дубовенко и раскаивается ли политик: ДТП с «Камаро» обсудили в ток-шоу у Малахова

Кто был в машине с Дубовенко и раскаивается ли политик: ДТП с «Камаро» обсудили в ток-шоу у Малахова

В съёмках программы на телеканале «Россия» принял участие журналист Myslo Артём Жильцов.

27 мая в эфире телеканала «Россия» вышел очередной выпуск программы «Малахов». Его темой стало смертельное ДТП, в котором погибла известная целительница Валентина Ващенко и её супруг.

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Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» член ЦК КПРФ, 38-летний Дмитрий Дубовенко на «Шевроле Камаро» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль «Тойота Камри». Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и «Мерседес» под управлением 27-летнего водителя. 

— Особенное возмущение у жителей Тулы вызвало поведение Дубовенко после аварии. Очевидцы утверждают, что он первым делом стал осматривать свой автомобиль и даже не подошёл к пострадавшим. В социальных сетях также активно обсуждали водителя люксового автомобиля, который в тот момент ехал параллельно по проспекту на высокой скорости. На видеозаписи видно, как он подбегает к Дубовенко сразу после столкновения и что-то говорит ему, — в ходе передачи рассказал зрителям Андрей Малахов.

Журналистам телеканала «Россия» удалось связаться не только с Дмитрием Дубовенко, но и с тем самым водителем черного «Мерседеса». Политик в очередной раз заявил о том, что не понимает, что произошло в тот день, и попросил не устраивать из его уголовного дела показательную порку:

— Я не злодей, каким меня выставляют, я обычный человек. Больше всего боюсь, что процесс по эту делу будет показательным и после приговора я не смогу видеться со своей дочкой.

А вот водитель люксового «Мерседеса» Андрей Коженин заявил, что он не знаком с Дубовенко и выбежал из автомобиля только потому, что стал свидетелем аварии:

— Я просто ехал домой, увидел, как заносит машину. Все внимание было на ней; в кого «Камаро» врезался, я не заметил. Потом мне уже сказали, что еще есть пострадавшие, и я подошел к ним. А судить со стороны о моем поведении, учитывая, что большинства комментаторов там не было, очень глупо. 

В съемках программы принял участие журналист Myslo Артём Жильцов, который рассказал о том, что большая часть информации о Дмитрии Дубовенко в открытых источниках оказалась «вычищена». Например, до «Камаро» политик владел автомобилем премиум-класса Alfa Romeo, но данные об этом скрыты. Как и невозможно найти его источники дохода — в открытом доступе сейчас имеются лишь сведения о суммах, задекларированных им в 2021 году, — 674 932 рубля и 1 777 166 рублей.

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Депутат Госдумы Владислав Даванков, в свою очередь, отметил, что Дубовенко совершил настоящее преступление и никаких смягчающих обстоятельств нет:

— Два человека погибли, ужасная трагедия. Но хочу отметить, что нынешнее время ознаменовано тем, что благодаря таким людям, как Артём, подобные преступления не остаются нераскрытыми и их не замалчивают.

Один из приглашенных экспертов, специалист по поведению Денис Давыдов, отметил, что важно отыскать пассажира «Камаро», к которому на самом деле и подбегают люди сразу после ДТП:

— Человек в светлой одежде — самая интересная деталь в этой аварии. К нему бросились, а не к Дубовенко. На опубликованных видео в соцсетях заметно, что сразу после аварии Дубовенко отбегает в сторону от машины и никому он не интересен. Наоборот, для всех важен лишь его пассажир. И выяснить его личность будет очень интересно. Что касается раскаяния Дубовенко, все внимание в его покаянных роликах сосредоточенно на себе. Он принял факт смерти других людей и переживает сейчас исключительно по поводу своей дальнейшей жизни.

В настоящий момент Дмитрий Дубовенко находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается. 

Посмотреть программу полностью можно здесь.

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