28 мая южная часть Тулы останется без воды на весь день

Фото Дмитрия Дзюбина

На Масловско-Песоченском водозаборе запланированы ремонтные работы. Воду тулякам будут раздавать бесплатно.

28 мая с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы, южнее ул. Пушкинской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Рязанская, Калужское шоссе, д. Гостеевка, район Зеленстроя, п. Косая Гора, а также военный городок Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в мкр-не Петровский Квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, в Скуратовских поселках.



По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.

Адреса выдачи воды

Центральный округ

В киосках «Ключ здоровья», с 9.00 до 20.00:

г. Тула, пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4;

г. Тула ул. пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19;

пр. Ленина, 143;

ул. Вознесенского, 1-а;

ул. Рязанская, 34, корпус 1;

ул. Н. Руднева, 53;

ул. Циолковского, 5;

ул. Михеева, 8;

ул. Л. Толстого, 81;

ул. Перекопская, 7;

ул. Ф. Энгельса, 137.

Выдача из автомобилей:

9.00-14.00 — ул. Рязанская, 26, корп. 2;

15.00-20.00 — пр. Ленина, 111.

Советский округ

В киосках «Ключ здоровья», с 9.00 до 20.00:

пр. Ленина, 74-а;

ул. Смидович, 2;

ул. Болдина, 107;

пр. Ленина, 94;

ул. 9 Мая, 16;

ул. Мира, 16;

ул. Свободы, 58-а;

ул. Бундурина, 38.

Выдача из автомобиля:

9.00-20.00 — сквер «Славянский бульвар», ул. Белкина, 18, ул. Болдина, 102.

Привокзальный округ

В киосках «Ключ здоровья», с 9.00 до 20.00:

п. Рассвет, 36;

пос. Иншинский, 29/1;

пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 1;

пос. Косая Гора, Пушкина, 8;

п. Косая Гора, ул. М. Горького, 11;

ул. Генерала Маргелова, 1;

пр. Ленина, 136;

пр. Ленина, 122/1;

ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118;

ул. Макаренко, 15, корпус 2;

ул. Прокудина, 7/13;

пос. Мясново, 18-й проезд, 85;

ул. Летчика Пирожкова, 5;

ул. Болотова, 69-б;

ул. Серебровская, 22.

Из автомобиля: