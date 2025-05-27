28 мая южная часть Тулы останется без воды на весь день

28 мая с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы, южнее ул. Пушкинской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Рязанская, Калужское шоссе, д. Гостеевка, район Зеленстроя, п. Косая Гора, а также военный городок Берники, д. Берники, д. Селиховое, д. Площанки, д. Помогалово, д. Барыково, д. Алексеевка, д. Ямны.
Пониженное давление холодного водоснабжения будет в мкр-не Петровский Квартал, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково, п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово, в Скуратовских поселках.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Туляков просят заранее запастись водой.
Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.
Центральный округ
В киосках «Ключ здоровья», с 9.00 до 20.00:
- г. Тула, пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4;
- г. Тула ул. пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19;
- пр. Ленина, 143;
- ул. Вознесенского, 1-а;
- ул. Рязанская, 34, корпус 1;
- ул. Н. Руднева, 53;
- ул. Циолковского, 5;
- ул. Михеева, 8;
- ул. Л. Толстого, 81;
- ул. Перекопская, 7;
- ул. Ф. Энгельса, 137.
Выдача из автомобилей:
9.00-14.00 — ул. Рязанская, 26, корп. 2;
15.00-20.00 — пр. Ленина, 111.
Советский округ
В киосках «Ключ здоровья», с 9.00 до 20.00:
- пр. Ленина, 74-а;
- ул. Смидович, 2;
- ул. Болдина, 107;
- пр. Ленина, 94;
- ул. 9 Мая, 16;
- ул. Мира, 16;
- ул. Свободы, 58-а;
- ул. Бундурина, 38.
Выдача из автомобиля:
9.00-20.00 — сквер «Славянский бульвар», ул. Белкина, 18, ул. Болдина, 102.
Привокзальный округ
В киосках «Ключ здоровья», с 9.00 до 20.00:
- п. Рассвет, 36;
- пос. Иншинский, 29/1;
- пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 1;
- пос. Косая Гора, Пушкина, 8;
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, 11;
- ул. Генерала Маргелова, 1;
- пр. Ленина, 136;
- пр. Ленина, 122/1;
- ул. Генерала Маргелова, пересечение с пр. Ленина, 118;
- ул. Макаренко, 15, корпус 2;
- ул. Прокудина, 7/13;
- пос. Мясново, 18-й проезд, 85;
- ул. Летчика Пирожкова, 5;
- ул. Болотова, 69-б;
- ул. Серебровская, 22.
Из автомобиля:
- 9.00-13.00 — ул. Макаренко, 9-б («Пятерочка»);
- 9.00-13.00 — ул. Кабакова, 79 («Прогресс»);
- 14.00-17.00 — с. Маслово («Пятерочка»);
- 14.00-16.00 — пр. Ленина, 126 (стоянка детского сада);
- 17.00-20.00 — п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (ДК «Косогорец»);
- 17.30-20.00 — Петровский Квартал, ул. Полубоярова, 1 («Верный»).