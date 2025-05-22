  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле пьяный лихач на Toyota устроил гонку с ГАИ - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пьяный лихач на Toyota устроил гонку с ГАИ
Скрин из видео Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле пьяный лихач на Toyota устроил гонку с ГАИ

Мужчина остановился, когда влетел в попутный Ford.

Инцидент произошел 18 мая на улице Демидовской в Туле. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Toyota RAV4, водитель которого проехал на красный и вылетел на встречку. 
 

Полицейские попытались остановить нарушителя, погнавшись за ним, однако водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование об остановке. Спустя несколько секунд он влетел в попутный Ford Focus. Вместо того чтобы остановиться, водитель Toyota поспешил скрыться с места происшествия.
 
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Спустя три минуты преследования правонарушителя остановили.
 
«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,2 мг/л), в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции он был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль был передан родственнику», — рассказали в региональной Госавтоинспекции. 
 
На нарушителя составили административные материалы сразу по двум частям КоАП РФ. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
гонкапьяный водительтульская Госавтоинспекция
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В тульском Газпроме рассказали, кто накопил самый большой долг за отопительный сезон
В тульском Газпроме рассказали, кто накопил самый большой долг за отопительный сезон
Атака БПЛА на Тульскую область: число сбитых беспилотников увеличилось до 28
Атака БПЛА на Тульскую область: число сбитых беспилотников увеличилось до 28
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.