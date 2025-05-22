В Туле пьяный лихач на Toyota устроил гонку с ГАИ

Скрин из видео Госавтоинспекции Тульской области.

Инцидент произошел 18 мая на улице Демидовской в Туле. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Toyota RAV4, водитель которого проехал на красный и вылетел на встречку.

Полицейские попытались остановить нарушителя, погнавшись за ним, однако водитель Toyota RAV4 проигнорировал требование об остановке. Спустя несколько секунд он влетел в попутный Ford Focus. Вместо того чтобы остановиться, водитель Toyota поспешил скрыться с места происшествия.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Спустя три минуты преследования правонарушителя остановили.

«Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,2 мг/л), в связи с чем сотрудниками Госавтоинспекции он был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль был передан родственнику», — рассказали в региональной Госавтоинспекции.