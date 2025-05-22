В тульском Газпроме рассказали, кто накопил самый большой долг за отопительный сезон

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Более 16 тысячам злостных неплательщиков могут отключить газ.

Жители Тульской области задолжали за газ 273,4 млн рублей. Такие данные актуальны на 1 мая 2025 года. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Тула», по итогам отопительного сезона просроченная задолженность населения региона снизилась на 7% в сравнении с прошлым годом.

В списке должников числится 55,5 тыс. абонентов. Наибольшую задолженность за отопительный сезон накопили владельцы частных домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе.

В рамках мероприятий по снижению просроченной задолженности населения специалисты региональной газовой службы направили должникам порядка 30 тысяч СМС-сообщений и 26 тысяч письменных претензий, провели около 50 тысяч телефонных переговоров.

16,6 тысячи злостных неплательщиков, суммарная задолженность которых 68 млн рублей, направлены уведомления об приостановке поставки газа в случае неоплаты задолженности.