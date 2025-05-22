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В тульском Газпроме рассказали, кто накопил самый большой долг за отопительный сезон
Фото из архива Myslo.

В тульском Газпроме рассказали, кто накопил самый большой долг за отопительный сезон

Более 16 тысячам злостных неплательщиков могут отключить газ.

Жители Тульской области задолжали за газ 273,4 млн рублей. Такие данные актуальны на 1 мая 2025 года. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Тула», по итогам отопительного сезона просроченная задолженность населения региона снизилась на 7% в сравнении с прошлым годом.

В списке должников числится 55,5 тыс. абонентов. Наибольшую задолженность за отопительный сезон накопили владельцы частных домов и квартир с местной системой отопления на газовом топливе. 

В рамках мероприятий по снижению просроченной задолженности населения специалисты региональной газовой службы направили должникам порядка 30 тысяч СМС-сообщений и 26 тысяч письменных претензий, провели около 50 тысяч телефонных переговоров.

16,6 тысячи злостных неплательщиков, суммарная задолженность которых 68 млн рублей, направлены уведомления об приостановке поставки газа в случае неоплаты задолженности. 

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