В Москве погиб экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман

Фото хоккейного клуба АКМ.

Ему было 23 года.

Ушел из жизни экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман. 23-летний хоккеист погиб утром 18 мая.

Агент Сергей Паремузов, представлявший интересы Гофмана, рассказал «Матч ТВ», что защитник погиб, упав с шестого этажа в Москве.