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В Москве погиб экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман
Фото хоккейного клуба АКМ.

В Москве погиб экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман

Ему было 23 года.

Ушел из жизни экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман. 23-летний хоккеист погиб утром 18 мая. 

Агент Сергей Паремузов, представлявший интересы Гофмана, рассказал «Матч ТВ», что защитник погиб, упав с шестого этажа в Москве.

Олег Гофман выступал за АКМ в ВХЛ и «Академию Михайлова» в МХЛ в сезоне 2021/22. В молодежной команде игрок провел 14 матчей, набрав 10(1+9) очков, а на взрослом уровне сыграл 44 игры и набрал 8(1+7) очков.
 

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