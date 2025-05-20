В Москве погиб экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман

Ушел из жизни экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман. 23-летний хоккеист погиб утром 18 мая.
Агент Сергей Паремузов, представлявший интересы Гофмана, рассказал «Матч ТВ», что защитник погиб, упав с шестого этажа в Москве.
Ему было 23 года.
Ушел из жизни экс-защитник тульского АКМ Олег Гофман. 23-летний хоккеист погиб утром 18 мая.
Агент Сергей Паремузов, представлявший интересы Гофмана, рассказал «Матч ТВ», что защитник погиб, упав с шестого этажа в Москве.
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