  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Архив
  4. В Туле открылась выставка-ярмарка «Тула православная» - Архив Тульских новостей - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле погиб 3-летний ребенок, выпав из окна многоэтажки

В Туле погиб 3-летний ребенок, выпав из окна многоэтажки

Трагедия произошла 8 мая на улице Михеева, 4Б.

Следователем следственного отдела по Центральному району города Тулы СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти малолетнего ребенка.

По предварительным данным, 8 мая из окна 5 этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Михеева, выпала 3-летняя девочка. От полученных повреждений ребенок скончался.

photo_2025-05-08_13-58-23.jpg

«Сегодня на ул. Михеева, 4Б примерно в 9:55 я вышла на балкон оценить погоду за окном и услышала какой-то глухой шлепок. Выглянув в другое окно со стороны трамвайных путей на асфальте увидела лежащую москитную сетку, а чуть ближе к дому — маленькую девочку. Схватила телефон и начала звонить 112, вызвала скорую. Прибежала мама, взяла малышку на руки и выла от горя. Спустя ещё сколько минут прибыла скорая и ППС», — рассказала жительница дома.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:44 0
Другие статьи по темам
Событие
ребенок впал из окна
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo
«Я не устраивал гонки с «Мерседесом»: виновник смертельной аварии ответил на неудобные вопросы Myslo
Метеопредупреждение: в ночь на 9 мая в Тульской области ожидаются заморозки
Метеопредупреждение: в ночь на 9 мая в Тульской области ожидаются заморозки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.