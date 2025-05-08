В Туле погиб 3-летний ребенок, выпав из окна многоэтажки

Следователем следственного отдела по Центральному району города Тулы СУ СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти малолетнего ребенка.

По предварительным данным, 8 мая из окна 5 этажа многоквартирного дома, расположенного на улице Михеева, выпала 3-летняя девочка. От полученных повреждений ребенок скончался.

«Сегодня на ул. Михеева, 4Б примерно в 9:55 я вышла на балкон оценить погоду за окном и услышала какой-то глухой шлепок. Выглянув в другое окно со стороны трамвайных путей на асфальте увидела лежащую москитную сетку, а чуть ближе к дому — маленькую девочку. Схватила телефон и начала звонить 112, вызвала скорую. Прибежала мама, взяла малышку на руки и выла от горя. Спустя ещё сколько минут прибыла скорая и ППС», — рассказала жительница дома.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.